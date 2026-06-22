Dog trekking e Doga Day, due esperienze da vivere con gli amici a 4 zampe a cura della Lndc Valbormida

Valbormida. La Lndc sezione Valbormida organizza due appuntamenti per chiunque voglia trascorrere un po’ di tempo tra la natura in compagnia di umani e pelosi.

Sabato 27 giugno, a Cengio, il dog trekking prevede una camminata nei boschi, una piccola escursione su sentieri di facile percorrenza.

Nell’ambito della rassegna 2026 delle Cengiadi, il ritrovo è previsto in località Isole alle ore 9. Per iscriversi basta visitare il link dedicato. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’organizzazione alla mail: staff@cengiadi.it oppure Whatsapp 3285561306.

Domenica 28 giugno, indicativamente tra le ore 17 e le 18, a Pallare, in località Mallarini, Yoga e passeggiata nella natura a offerta libera per stare bene e far stare bene gli amici a quattro zampe. Kundalini Yoga è rilassante e rigenerante, adatto e aperto a tutti.

Per info e prenotazioni contattate il numero 3496458859.