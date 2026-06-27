Disponibile “Scatole di Cartone”, il nuovo Ep del cantautore savonese Dario Bonelli

Savona. È disponibile “Scatole di cartone” (ParoleSuoni/Radio Rossa Records), il nuovo EP di Dario Bonelli, un lavoro che racconta le fragilità del presente attraverso immagini quotidiane, relazioni irrisolte e paesaggi emotivi sospesi tra realtà e memoria.

Composto da sei brani — Una città come tante, Dimenticare tutto quanto, Lei non dorme mai, Scatole di cartone, La domenica mi annoio e Fari accesi — l’EP costruisce “un universo narrativo coerente e profondamente personale. Le canzoni si muovono tra periferie dell’anima, amori che lasciano segni, stanze piene di ricordi e piccoli tentativi di rinascita, dando forma a un racconto intimo e cinematografico”.

Prodotto da Gianfranco Cuffaro con la consulenza artistica di Marco Mori, “Scatole di cartone” conferma la cifra stilistica di Bonelli: un cantautorato moderno, capace di trasformare dettagli apparentemente ordinari in immagini cariche di significato emotivo. La scrittura evita l’enfasi e privilegia l’osservazione, lasciando emergere emozioni autentiche attraverso scene, oggetti e frammenti di vita.

Ad accompagnare l’uscita dell’EP è il singolo Lei non dorme mai, uno dei brani più evocativi del progetto. La protagonista è “una figura femminile inquieta e luminosa, segnata da assenze, desideri e pensieri che non trovano tregua. Più che un personaggio, è una presenza: sfuggente, misteriosa, capace di attraversare la vita del narratore lasciando una traccia profonda”.

Il brano si sviluppa attraverso una sequenza di immagini poetiche — lampioni, lucciole, pozzanghere, gatti, polvere e sogni — che restituiscono “il ritratto di una donna in costante ricerca di equilibrio. Il titolo stesso diventa una metafora di una condizione esistenziale: non riuscire a spegnere il rumore dei pensieri, vivere in uno stato di continua veglia emotiva, come se la notte fosse l’unico luogo possibile in cui abitare”.

Con “Scatole di cartone”, Dario Bonelli firma “un lavoro intenso e sincero, dove malinconia, ironia e sensibilità narrativa convivono in un racconto che parla di memoria, relazioni e del bisogno universale di trovare un posto in cui sentirsi a casa”.

Biografia

Dario Bonelli è un cantautore, autore, producer, scrittore e fondatore di Sun Idea Studio Records, realtà creativa con sede a Savona dedicata alla produzione musicale, al songwriting, alla formazione artistica e alla sperimentazione tra musica, immagine e nuove tecnologie. Nato a Genova e cresciuto artisticamente in Liguria, si avvicina alla musica fin da bambino studiando pianoforte e iniziando a scrivere canzoni all’età di tredici anni. Dopo le prime esperienze dal vivo e diversi anni di attività live, costruisce progressivamente una propria identità come autore e interprete, partecipando più volte all’Accademia della Canzone di Sanremo.

A ventitré anni fonda i Desnuda, band di cui è frontman, con cui conquista il primo posto regionale di Rock Targato Italia e ottiene importanti riconoscimenti nel panorama emergente nazionale, partecipando anche a manifestazioni come SanremoRock e SanremoLab.

Parallelamente sviluppa il proprio percorso come autore e producer, approfondendo la formazione tecnica presso lo Zerodieci Studio di Genova e il CET – Centro Europeo di Toscolano fondato da Mogol. Nel 2014 vince il Premio Senza Etichetta nella categoria Autori, ottenendo una borsa di studio per il CET e consolidando una vocazione autoriale che diventerà il fulcro della sua attività artistica.

Nel corso degli anni collabora con autori, produttori e interpreti della scena musicale italiana, tra cui Maximilian Rio, Daniele Stefani, Federica Abbate e Cheope, sviluppando progetti che spaziano dalla scrittura alla produzione artistica.

Come cantautore pubblica gli album “Sigarette” e “Microorganismi”, lavori che mescolano cantautorato, pop-rock, indie e sonorità alternative. Successivamente dà vita al progetto Arido, una dimensione artistica più ironica e disincantata, caratterizzata da una scrittura attenta alle contraddizioni della società contemporanea.

Accanto alla musica porta avanti un’intensa attività editoriale come autore di libri dedicati al songwriting, alla produzione musicale, alla creatività e all’impatto delle nuove tecnologie sul mondo artistico. Una ricerca che dialoga costantemente con il suo lavoro musicale e che ha come filo conduttore il valore della creatività come strumento di espressione, consapevolezza e cambiamento.

Con la fondazione di Sun Idea Studio dà vita a un laboratorio creativo indipendente in cui convergono produzione discografica, formazione, podcast, video, comunicazione e sviluppo dell’identità artistica.

Tra il 2025 e il 2026 torna a pubblicare nuova musica con il proprio nome, inaugurando una fase più matura e cinematografica della sua carriera. Brani come Una città come tante e Dimenticare tutto quanto raccontano relazioni, memoria e fragilità contemporanee attraverso una scrittura visiva e profondamente emotiva. Oggi Dario Bonelli si muove tra canzone d’autore, produzione indipendente, scrittura, formazione e sperimentazione con l’intelligenza artificiale. Il suo percorso unisce sensibilità narrativa, ricerca sonora e visione creativa, dando vita a un linguaggio personale capace di trasformare le esperienze quotidiane in storie, immagini e canzoni.