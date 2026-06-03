“Disarmare la vita e accogliere l’altro”, incontro a Cogoleto

Cogoleto. Venerdì 5 giugno alle ore 17 nella sala consiliare del Municipio, in via Marina Rati 66, alla presenza del sindaco Paolo Bruzzone sarà inaugurata la mostra “80 anni di Repubblica”, visitabile fino al 12 giugno dalle ore 8 alle 13:30, lunedì e mercoledì anche al pomeriggio dalle 14 alle 17 ad ingresso gratuito. La mostra è arricchita dalla presenza di due opere d’arte realizzate dall’artista Willy.

Seguirà una riflessione sugli articoli 11 e 27 della Costituzione italiana a cura del Punto Pace “Hélder Câmara” di Pax Christi. Interverranno il vescovo di Savona-Noli monsignor Calogero Marino sul tema “Disarmare la vita e accogliere l’altro” e lo scrittore Massimo Angelini su “Poetare la pace”.