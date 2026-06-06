Disabilità, la Regione stanzia oltre 1,7 milioni per il progetto “Dopo di noi”

Liguria. Regione Liguria rafforza il proprio impegno a sostegno delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, destinando oltre 1.7 milioni di euro di fondi ministeriali per gli interventi previsti dalla legge sul “Dopo di Noi”.

La giunta regionale ha deliberato l’utilizzo delle risorse con l’obiettivo di garantire continuità ai progetti individuali dedicati all’autonomia e all’inclusione delle persone con disabilità grave, favorendo percorsi di vita indipendente e soluzioni abitative innovative.

Inoltre, dal 1° maggio al 30 giugno 2026, è stata apertala finestra per la presentazione delle domande finalizzate all’attribuzione dei contributi “Dopo di Noi”, finanziati con 2.000.000 euro attraverso il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+). L’iniziativa è stata attivata per consentire l’accesso ai benefici anche alle persone che, pur essendo già state valutate positivamente dai servizi competenti, erano rimaste in attesa dell’assegnazione di un contributo.

“Con questo provvedimento confermiamo l’attenzione della Regione verso le persone con disabilità e le loro famiglie, garantendo risorse importanti per sostenere percorsi di autonomia e inclusione sociale – dichiara l’assessore regionale alla Sanità e alle Politiche sociali, Massimo Nicolò –. L’obiettivo è offrire risposte concrete ai bisogni delle persone più fragili e ampliare la platea dei beneficiari, consentendo anche a chi era in graduatoria o in attesa di sostegno di accedere ai contributi disponibili”.

Il bando L’avviso per l’assegnazione dei contributi finanziati confondi FSE+ è aperto fino al 30 giugno 2026. La misura è destinata alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare nell’ambito dei progetti individuali previsti dal “Dopo di Noi” e punta a sostenere percorsi di vita autonoma, interventi di accompagnamento all’indipendenza e soluzioni abitative innovative, favorendo una piena inclusione nel contesto sociale e comunitario. Di seguito il bando online.