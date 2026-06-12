Dieci nuove docce gratuite sulle spiagge libere di Ceriale: servizio rinnovato e gestito direttamente dal Comune

Ceriale. Dieci nuove docce sulle spiagge libere, completamente gratuite e realizzate attraverso un progetto sviluppato e gestito internamente dall’amministrazione comunale.

È la novità introdotta per la stagione estiva 2026 dal Comune di Ceriale, che ha completato l’installazione dei nuovi impianti lungo il litorale cittadino, affidandone la gestione direttamente all’ente.

L’intervento è stato realizzato grazie a un lavoro sinergico tra uffici comunali e personale operativo, con una progettazione sviluppata all’interno dell’Ufficio Tecnico che ha consentito di semplificare e rendere più efficiente una struttura che negli anni passati aveva evidenziato diverse criticità.

Le nuove docce sono state progettate utilizzando materiali specificamente compatibili con l’ambiente marino e sono dotate di getto antivandalo e di un sistema di riduzione della portata dell’acqua, studiato per limitare gli sprechi e favorire un utilizzo sostenibile della risorsa idrica. L’intero impianto è inoltre collegato a una centralina che consente di programmare e regolare con precisione gli orari di funzionamento, attualmente previsti ogni giorno dalle ore 8 alle ore 20.

Tra le principali novità figura la gratuità del servizio: le docce, infatti, non sono più a pagamento ma saranno liberamente utilizzabili da cittadini, turisti e frequentatori delle spiagge.

“Siamo davvero orgogliosi di essere riusciti a completare l’installazione di queste dieci nuove docce rispettando perfettamente i tempi stabiliti e adottando modalità fortemente innovative – afferma l’assessore ai Lavori pubblici Eugenio Maineri -. La progettazione interna e la grande sintonia tra il personale operativo e gli uffici ci hanno permesso di superare le criticità del passato. Offrire a cittadini e turisti un servizio pubblico efficiente, moderno e soprattutto gratuito è un risultato straordinario che qualifica l’offerta turistica del nostro litorale”.

Particolare attenzione sarà dedicata anche alla manutenzione e al monitoraggio del servizio, con controlli costanti durante tutta la stagione: “Ci tengo a sottolineare che il corretto funzionamento delle docce sarà oltretutto monitorato quotidianamente da una persona opportunamente incaricata – spiega Maineri -. Questa figura verificherà lo stato degli impianti e segnalerà tempestivamente eventuali anomalie o vandalizzazioni agli uffici per permetterci di provvedere immediatamente con la risoluzione dell’eventuale problematica riscontrata, mantenendo così lo standard di efficienza che ci siamo prefissati”.

Contestualmente all’attivazione del servizio, l’amministrazione comunale rivolge un appello a cittadini e turisti affinché le nuove strutture vengano utilizzate con responsabilità e rispetto.

“L’acqua – aggiunge il sindaco Marinella Fasano – rappresenta infatti una risorsa preziosa e limitata e la collaborazione di tutti sarà fondamentale per evitare sprechi, preservare il decoro degli impianti e garantire il corretto funzionamento del servizio per l’intera stagione estiva”.