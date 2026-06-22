Dalla Liguria alle librerie d’Italia: esce “Io ci sono”, il romanzo ambientato nel Ponente Savonese

Savona. È disponibile in preordine sul sito della casa editrice Verso Altrove “Io ci sono”, l’atteso romanzo d’esordio di Tania Reggio. Una storia che unisce la ricerca interiore al profondo legame con il Ponente Savonese, tracciando un viaggio tra i borghi e il mare della Liguria che punta a conquistare le librerie di tutta Italia.

Il libro, edito da Verso Altrove, rappresenta un traguardo emozionante per la scrittrice locale, che punta a far arrivare la sua opera nelle librerie di tutta Italia e ad approdare al prestigioso Salone del Libro. Un cammino ambizioso che parte proprio dal forte legame con il suo territorio.

La trama

Il romanzo racconta la storia di Lara Marchetti, una donna che ha sempre costruito la propria vita sull’efficienza, la cura degli altri e il senso di responsabilità, rimandando costantemente i propri desideri. A rompere questo equilibrio è la morte improvvisa di una collega. Davanti a questo lutto, Lara si pone una domanda radicale: cosa resta di una vita vissuta solo per gli altri? Da qui la decisione di rallentare, togliersi l’orologio e trasferirsi in un piccolo borgo vicino al mare dove è cresciuta. Tra volontariato, legami familiari e nuovi incontri – come quello con il silenzioso Andrea – Lara si troverà a fare i conti con un quadro enigmatico e una memoria nascosta durante l’organizzazione di una mostra.

“Anche se la storia è frutto di immaginazione, il romanzo vuole essere un vero e proprio atto d’amore verso i luoghi della mia vita“, spiega l’autrice. “In questo percorso intimo la maturità non viene vista come una conquista, ma come la capacità di restare presenti a se stessi e fare finalmente spazio al cambiamento”.

Un omaggio d’autore al Ponente Savonese

Tra le pagine del libro, i lettori non faticheranno a riconoscere scorci familiari e suggestivi del territorio. La narrazione si snoda infatti attraverso luoghi simbolo come la Chiesa di San Michele di Albenga e la celebre Torre dell’Orologio di Loano. Inoltre, il borgo medievale in cui è ambientata la storia richiama da vicino Toirano, mentre l’inventato “Borgo Castello” è un chiaro omaggio alla splendida zona loanese, senza contare l’affettuoso riferimento all’associazione “Vecchia Loano”, di cui l’autrice fa attivamente parte.

Il romanzo è attualmente disponibile in preordine sul sito della casa editrice, dove è possibile acquistare anche una speciale edizione limitata con firma e dedica personalizzata dell’autrice. Un’occasione imperdibile per i lettori del Ponente di supportare la letteratura locale e accompagnare la scrittrice in questa avventura verso il panorama editoriale nazionale.

Per prenotare la propria copia, è possibile visitare il sito della casa editrice.