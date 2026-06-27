Dalla Liguria al Piemonte: Boschetto e D’Angelo verso Bra e Alessandria

Dalla Liguria al Piemonte. Questo lo spostamento che due figure del calcio dilettantistico ligure si stanno preparando a fare in vista della prossima stagione. In questo caso, si parla di mister Riccardo Boschetto e del dirigente Alessandro D’Angelo.
Boschetto, reduce dall’impresa salvezza diretta al Celle Varazze, è stato scelto da Bra per il dopo Nisticò. Un trasferimento che lo riporta, quindi, nella sua regione di origine alla guida di un club che nell’ultima stagione ha militato nei professionisti.
L’ormai ex segretario generale del Vado, invece, si prepara ad approdare all’Alessandria. Traguardo importante per D’Angelo che entra nella società grigia, una delle più storiche del panorama calcistico.