Dalla Danimarca alla Riviera di Ponente: concluso il Fam Trip di 4 tour operator scandinavi a Loano, Pietra, Finale, Varazze e Arenzano

Savona. Si è conclusa la seconda fase della “Operazione Danimarca”, il progetto di promozione turistica internazionale che vede protagonisti i Comuni di Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Varazze e Arenzano.

Dopo la partecipazione congiunta al workshop turistico “365 Days of Meraviglia: 5 Destinations, One Unique Land”, organizzato a Copenaghen nell’ambito della settima edizione di “A Glass of Italy”, dall’8 al 13 giugno quattro tour operator scandinavi – tre danesi e un norvegese – hanno raggiunto la Riviera Ligure di Ponente per un Fam Trip finalizzato a conoscere direttamente il territorio e valutarne le potenzialità nella costruzione di future proposte di viaggio dedicate al mercato nordico.

L’iniziativa rappresenta il naturale sviluppo dei contatti avviati durante il workshop che, lo scorso gennaio, aveva registrato una significativa partecipazione di operatori turistici danesi, confermando l’interesse crescente del mercato scandinavo verso una destinazione capace di coniugare mare, outdoor, cultura, enogastronomia e qualità dell’accoglienza, in un’offerta autentica e fruibile durante tutto l’anno.

Per cinque giorni gli operatori hanno attraversato le cinque destinazioni coinvolte nel progetto, vivendo un’immersione totale nel territorio, pensata per raccontare l’identità della Ligurian Riviera attraverso i suoi principali punti di forza. Il programma ha alternato esperienze, visite alle strutture ricettive, incontri con gli operatori locali e momenti dedicati alla scoperta dell’offerta enogastronomica, tra degustazioni di prodotti tipici e ristorazione di qualità, per avere una panoramica completa delle opportunità turistiche dell’area.

Il tour ha preso il via a Loano, con la visita alla Marina, il “focaccia-tour” e un focus su alcune strutture ricettive della destinazione.

Gli operatori hanno quindi raggiunto Pietra Ligure, dove hanno avuto modo di conoscere l’offerta turistica della città attraverso visite dedicate alle strutture alberghiere e una passeggiata nel centro storico.

La mattina successiva il programma è proseguito con la visita dedicata alle Grotte di Borgio Verezzi, uno dei principali attrattori naturalistici del comprensorio, prima del trasferimento a Finale Ligure.

Qui gli ospiti sono stati guidati alla scoperta del paesaggio culturale del Finalese, approfondendone il patrimonio storico, artistico e naturalistico. Alla visita a Finalborgo si è aggiunto un focus dedicato alle esperienze outdoor legate a natura, cultura e mare.

L’itinerario è quindi proseguito lungo la via Aurelia che da Finale Ligure li ha portati a Varazze, passando per Savona.

A Varazze il programma ha compreso la visita alla Marina, un’esperienza nel laboratorio di cioccolato Lavoratti 1938 e un’escursione in mare, tra motoscafo e snorkeling.

La mattina successiva, pedalando attraverso il Lungomare Europa, i tour operator hanno raggiunto Arenzano per una visita al centro storico, Villa Negrotto Cambiaso e Parco del Beigua UNESCO Global Geopark.

Particolare attenzione è stata riservata all’ospitalità presso le strutture alberghiere del territorio. I tour operator hanno avuto così l’opportunità di conoscere direttamente l’offerta alberghiera e i servizi disponibili, favorendo l’avvio di valutazioni concrete per la costruzione di future proposte commerciali rivolte al mercato scandinavo.

L’obiettivo dell’iniziativa era infatti permettere agli ospiti di verificare sul campo la qualità e la varietà dell’offerta turistica della Riviera di Ponente, valorizzando la complementarità delle cinque località coinvolte e la possibilità di proporre itinerari integrati capaci di intercettare una domanda sempre più orientata verso esperienze autentiche, sostenibili e destagionalizzate.

Il fam trip conferma il valore della collaborazione avviata tra Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Varazze e Arenzano, che hanno scelto di presentarsi in maniera coordinata sui mercati internazionali, promuovendo una visione condivisa del territorio e rafforzando la capacità di attrazione nei confronti di nuovi segmenti di pubblico.

“L’esperienza vissuta in questi giorni rappresenta un passaggio importante nel percorso avviato a Copenaghen e testimonia l’efficacia di una strategia fondata sulla collaborazione. Dopo aver presentato l’offerta delle cinque destinazioni agli operatori danesi, abbiamo avuto l’opportunità di mostrare loro direttamente il territorio, le sue eccellenze e la qualità dell’accoglienza. Il lavoro di squadra continua così a generare nuove opportunità per le imprese turistiche locali e a consolidare la presenza della Riviera di Ponente sui mercati internazionali” conclude Federico Alberto, project manager DEDE Destination Design.