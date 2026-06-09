Dal Roland Garros al Tennis Club Lavadore: Flavio Cobolli a Celle

Celle Ligure. Da Parigi a Celle il passo è stato breve. Dal Roland Garros al Tennis Club Lavadore. A poche ore dalla sua straordinaria esperienza, Flavio Cobolli è arrivato ieri (8 giugno) sera a Celle per assistere alla partita dell’amico Biagio Gramaticopolo, impegnato nel 3° Torneo Open Italmatch 2026.

“La presenza di uno dei protagonisti del tennis internazionale – ha sottolineato con gioia il sindaco, Marco Beltrame – rappresenta un motivo di grande orgoglio per la nostra comunità e testimonia il valore e la crescente rilevanza degli eventi sportivi che il nostro territorio è in grado di ospitare”.

Il primo cittadino ha accolto il tennista dandogli il benvenuto da parte di tutti i cellesi: “Ho avuto il piacere e l’onore di consegnargli un piccolo omaggio, come segno di stima e di benvenuto da parte di tutta la comunità cellese”.

“Momenti come questo – ha aggiunto – contribuiscono a rendere ancora più speciale il nostro torneo e confermano come lo sport sappia creare occasioni uniche di incontro, entusiasmo e condivisione”.