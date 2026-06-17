Da sotto l’ombrellone alla gestione: a Pietra un cliente della spiaggia si aggiudica la concessione dei Bagni Gabry

Pietra Ligure. Tra le sei concessioni che, secondo gli esiti provvisori delle gare demaniali di Pietra Ligure, cambieranno gestione, ce n’è una che più di tutte sta facendo parlare.

È quella dei Bagni Gabry, dove il concessionario storico Francesco Navarra deve fare i conti con un vero e proprio colpo di scena emerso dalla graduatoria provvisoria. Come risulta dagli atti diffusi nella giornata di ieri dal Comune di Pietra, infatti, ad aggiudicarsi il lotto 25 (concessione 8029) è stato infatti Alessandro Bigatti.

Fin qui potrebbe sembrare una normale storia di gara pubblica. Ma c’è un dettaglio che rende il caso dei Bagni Gabry diverso da tutti gli altri: infatti Bigatti, prima di diventare aggiudicatario provvisorio, è prima di tutto un cliente storico dello stabilimento.

Una storia a cui quasi si fa fatica a credere. Quante volte, sdraiati sotto l’ombrellone, i clienti avranno scherzato dicendo “se fosse mia la spiaggia farei questo o quello”? Nel caso di Bigatti, quel pensiero si è trasformato in una candidatura e, almeno per ora, in una vittoria.

La storia dei Bagni Gabry ha riacceso anche i riflettori su un tema che tiene banco non solo a Pietra, ma in generale in un po’ ovunque. Tra i concessionari storici, infatti, c’è chi prende atto dell’arrivo di nuovi operatori, ma solleva anche qualche perplessità sull’esperienza nel settore e sulla gestione di realtà balneari.

D’altra parte, il principio alla base delle gare è proprio quello di aprire la competizione anche a nuovi soggetti, valutando le proposte presentate (per questo a tutti i partecipanti è stato richiesto di presentare l’ormai “celebre”, almeno tra gli addetti ai lavori, PEF, Piano Economico-Finanziario) e non soltanto la storia pregressa dei concessionari uscenti.

Per questo motivo quella dei Bagni Gabry è probabilmente una delle immagini più simboliche di questa tornata di assegnazioni: da una parte chi quella spiaggia l’ha gestita per anni, dall’altra chi l’ha vissuta da cliente e ora si ritrova, almeno secondo la graduatoria provvisoria, a un passo dal diventarne il nuovo concessionario.

Una storia che racconta meglio di tante altre il cambiamento in corso sulle spiagge di Pietra Ligure e che, inevitabilmente, continuerà a far discutere. Anche perché, vale la pena ribadirlo, la partita non è ancora chiusa: le assegnazioni sono per ora provvisorie e restano da completare gli ultimi passaggi amministrativi, oltre all’eventuale capitolo dei ricorsi.