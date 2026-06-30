Da Celle il miglior pesto genovese secondo il Gambero Rosso: al primo posto quello dell’azienda di Paolo Calcagno

Celle Ligure. La Natta è famosa per il panorama, la bella vista sul mare e il suo oro verde. Parliamo di basilico, e oggi anche di pesto. Sì, perché al primo posto della sua classifica in materia del celebre condimento di casa nostra, il Gambero Rosso piazza sul podio, al primo posto, quello dell’azienda di Paolo Calcagno.

Il miglior pesto genovese della grande distribuzione secondo il Gambero Rosso: un’attenta valutazione che riguarda tutte le caratteristiche ed elenca i 10 migliori condimenti genovesi. La Società Cooperativa Agricola Calcagno, in cima alla top ten. “Tre Gamberi Rossi. – c’è grande soddisfazione da Calcagno – Abbiamo iniziato l’avventura della produzione del pesto solo tre anni fa. Ricevere questo premio oggi non è solo un onore, ma rappresenta una spinta incredibile”. Paolo Calcagno rivolge anche un ringraziamento speciale a suo figlio Simone che “si è preso la grande responsabilità di produrre e promuovere il pesto”.

Ma non solo. Nelle classifiche della celebre critica gastronomica nazionale troviamo anche altre eccellenze del nostro territorio. Spiccano il Vermentino e il Pigato, vini della Riviera che continuano a ricevere consensi per la loro freschezza e complessità aromatica e il Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia (IM), realtà che ha saputo distinguersi nell’arte conserviera delle alici. Questi riconoscimenti non sono solo successi dei singoli produttori, ma una conferma della capacità del comparto locale di scalare i mercati mantenendo intatta la propria identità.

Savona e la Liguria, si confermano così molto più di una splendida meta balneare: un vero “scrigno” di eccellenze dove la passione per la terra, tramandata di generazione in generazione, continua a dare frutti che conquistano il palato e il riconoscimento del mondo culinario che conta.