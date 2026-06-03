Cultura, motori, musica e riflessione educativa: a Toirano un mese di giugno ricco di appuntamenti

Toirano. Un mese di giugno ricco di appuntamenti tra cultura, motori, musica e riflessione educativa. Il Comune di Toirano si prepara ad accogliere una serie di eventi pensati per coinvolgere residenti e visitatori, valorizzando il territorio attraverso iniziative dedicate a pubblici di ogni età.

Si partirà sabato 6 giugno alle 20.45 in piazza della Libertà con “Il Canto di Napoli”, spettacolo curato da Rita Di Somma che accompagnerà il pubblico in un viaggio nella storia della canzone napoletana attraverso l’interpretazione di celebri brani d’autore. Sul palco, insieme alla cantante, si esibiranno Martino Corso al pianoforte e Antonello Ravera alla fisarmonica e al sax.

Al dialetto napoletano è stato riconosciuto istituzionalmente, con la legge 482/1999, lo status di lingua, con una derivazione dal greco e dal latino. E Napoli è l’unica città al mondo a cui è legato un genere musicale, dopo un lungo processo di legittimazione e di riconoscimento; lo stesso che ha portato il Governo a candidare la Canzone Classica Napoletana come patrimonio immateriale Unesco. Parlare di Canzone Classica Napoletana significa evocare l’età dell’oro dei poeti e dei compositori che hanno codificato i sentimenti universali dell’amore, della nostalgia e della bellezza. E Rita di Somma, con il suo Progetto sulla Storia della Canzone Napoletana, intitolato “Il Canto di Napoli”, ha voluto portare a conoscenza del pubblico tutto il percorso, che ha avuto origine dal

mito e dal canto seducente, fino ad arrivare alla canzone cosiddetta nobile, quella appunto scritta da poeti e musicata da grandi compositori.

Il giorno successivo, domenica 7 giugno, Toirano ospiterà il 2° Raduno Auto da Sogno, in programma dalle 9 alle 18. L’iniziativa richiamerà appassionati e curiosi grazie all’esposizione di auto d’epoca, vetture sportive, modelli americani, “vecchie glorie” e mezzi aerografati. Una manifestazione a partecipazione gratuita che trasformerà il paese in una vetrina dedicata al mondo dei motori.

Spazio poi alla riflessione e all’approfondimento con l’incontro promosso dall’Istituto Comprensivo Val Varatella nell’ambito del progetto “Territori Educanti” e della rassegna del Salotto del Buongusto. L’appuntamento è fissato per venerdì 19 giugno alle 20.30 in piazza della Libertà e avrà come tema “Educare nell’era dell’IA: sfide, trucchi e riflessioni per una nuova quotidianità a scuola e a casa”. Relatrici della serata saranno Paola Paolino, insegnante, e Giovanna Ferro, psicoterapeuta, che guideranno il confronto sulle opportunità e le criticità legate all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella vita quotidiana e nei percorsi educativi.

Un calendario che conferma la volontà dell’amministrazione comunale di proporre iniziative diversificate, capaci di unire intrattenimento, cultura e momenti di approfondimento, contribuendo al tempo stesso ad animare il centro storico e ad attrarre visitatori nel territorio toiranese.