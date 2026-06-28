Cresc.i Odv: l’associazione che si dedica al benessere dei bambini

Savona. Termina con questa puntata il nostro viaggio all’interno del mondo del volontariato. Per questa nostra quindicesima puntata abbiamo intervistato Carlo Mantero, presidente dell’associazione Cresc.i Odv.

Come nasce la vostra associazione? Ci racconti un po’ di storia.

“Cresc.i nasce nel 1995 all’ospedale Gaslini di Genova (presso l’Unità di Endocrinologia della prima clinica pediatrica dell’università) da un gruppo di genitori che hanno pensato di rendere più piacevole la permanenza dei piccoli degenti. Non esistevano infatti sale giochi, zone di attesa adeguate, i genitori erano accampati in locali secondari in mezzo a mobili e a scaffali. Fin dall’inizio, il dottor Amnon Cohen guidò il gruppo di genitori al fine di rendere la sala di attesa più accogliente: il primo progetto di Cresc.i! Nel 1999 il dottor Cohen assunse il primariato del reparto di pediatria di Savona, la Cresc.i lo seguì spostando il suo punto operativo. Questo cambiamento non mutò la direzione e la mission di Cresc.i, sempre orientata al benessere dei bambini, contando sull’amore e sulla grande sensibilità della cittadinanza savonese”.

Quali attività svolgete?

“Da allora l’attività della nostra associazione si è continuamente sviluppata, sia per il reparto di pediatria dell’ospedale Gaslini diffuso di Savona, diretto attualmente dal dottor Alberto Gaiero, che in generale per tutto il territorio della provincia di Savona, articolandosi con un numero importante di progetti su questi temi chiave: benessere dei piccoli pazienti (come ad esempio la clown terapia o la scuola in ospedale, la consulenza psicologica, le fiabe della buonanotte, l’iniziativa culle e coccole, o l’accoglienza o la focaccia in reparto), supporto a prevenzione e cura ( con le iniziative Renzino Astengo, Fondi Famiglia, Centro per la Famiglia, Casa della Comunità) e informazione e sensibilizzazione ( con le iniziative settimana dell’infanzia, Babilonia Ethnic Band).

In oltre 30 anni di attività abbiamo raccolto e distribuito più di un milione e mezzo di euro. Siamo orgogliosi di aver aiutato tanti bambini e famiglie in difficoltà e continueremo a farlo nel modo migliore”.

Ci racconti le iniziative nel dettaglio.

“Per quanto riguarda la clown terapia Clown-dottori professionisti, del gruppo InquadroClown, sono presenti presso il reparto di pediatria di Savona per rendere meno traumatica la degenza in ospedale ed aiutare i piccoli pazienti, attraverso la terapia del sorriso, ad affrontare in modo più sereno le paure legate alla malattia. Per quanto riguarda invece la scuola in ospedale abbiamo attivato la presenza di un’educatrice che svolge attività ludico- educative e laboratori creativi presso il reparto di pediatria di Savona, li stimola a sviluppare costantemente la fantasia e a socializzare con gli altri. Il progetto accoglienza invece sostiene economicamente le famiglie in difficoltà che devono effettuare visite e controlli presso il reparto di Savona, pagando loro il viaggio o il pernottamento quando necessario. Con il progetto focaccia portiamo ogni mattina la focaccia in reparto che gentilmente è donata da un panificio della città diverso ogni mese. Il progetto le fiabe della buonanotte consiste in un gruppo di volontari che al pomeriggio si recano presso il reparto di pediatria per raccontare le fiabe ai bimbi ricoverati”.

Poi ce ne sono altre anche improntate all’aiuto o formazione di famiglie e giovani?

“Si ad esempio l’iniziativa culle e coccole garantisce la presenza di diverse volontarie che si recano nel reparto di pediatria per ricevere i pazienti e aiutarli nella compilazione dei moduli e altre esigenze in attesa delle visite e al nido per coccolare i bambini che non hanno la possibilità di avere vicino i genitori. Poi il progetto Renzino Astengo che ha l’obbiettivo di diffondere la cultura del primo soccorso nelle scuole del territorio provinciale formando docenti e alunni, grazie al lavoro degli operatori del 118, sulle manovre di primo soccorso. Poi abbiamo la settimana dell’infanzia: ogni anno nel mese di maggio organizziamo nel centro di Savona la settimana dell’infanzia, giunta quest’anno alla sua XVIII Edizione. Una settimana ricca di eventi e proposte pensate per i bambini e le famiglie. Tra gli eventi più iconici citiamo la Cresc.i In Bike (pedalata non competitiva), l’esposizione di auto e moto storiche, sport in piazza, educazione stradale e tanto altro ancora. Infine citiamo il centro per la Famiglia: in collaborazione con Asl2 savonese, il distretto socio sanitario savonese , progetto Città, fondazione Ancora, cooperativa San Pio, cooperativa Freiya e il Comune di Savona come capofila. Il Centro per la Famiglia è uno spazio dove le famiglie possono trovare sostegno, ascolto e tante proposte di attività gratuite pensate per sia per i bambini che per i loro genitori”.

Sono partite le Case della Comunità che al loro interno ospitano anche associazioni di volontariato. Ne fate parte?

“Due delle nostre volontarie una volta a settimana sono presenti presso la Casa della Comunità di Savona per dare informazioni e far conoscere sia la nostra realtà che le altre associazioni di volontariato che operano sul territorio”.

Avete un rapporto molto collaborativo con Asl2.

“Il rapporto con Asl2 è molto stretto come dimostrano i diversi progetti che portiamo avanti in collaborazione con tante attività e proposte sul territorio provinciale rivolte ai giovani e al benessere delle famiglie con particolare attenzione alla formazione, prevenzione, al supporto e alla cura”.

Come si f a diventare un vostro volontario?

“Per diventare un volontario della nostra associazione basta contattare il nostro ufficio ai numeri 019-812944 o 340-2567945 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12, la nostra segreteria sarà felice di darvi tutte le informazioni sui nostri progetti e farvi avere il modulo di iscrizione. La quota è di 10€ all’anno e garantisce la copertura assicurativa per le attività svolte dai volontari stessi”.

“Buona volontà” è la rubrica di IVG nata per dare voce e volti ai volontari, per far risaltare il valore del volontariato e della partecipazione dei cittadini nel servizio sanitario. Un modo anche per dire grazie agli eroi silenziosi che fanno la differenza. Per rileggere le altre interviste clicca qui .