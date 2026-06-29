Cosseria, tributo all’indimenticato Luciano Berruti con tre protagonisti internazionali del cicloturismo

Cosseria. Grande emozione al Museo della Bicicletta di Cosseria: Paolo “Penni” Martelli, Francesco “Frank” Lotta e Guglielmo “Willy” Mulonia hanno raccontato la Patagonia rendendo omaggio a Luciano Berruti. Una serata destinata a rimanere nella memoria di tutti i presenti quella andata in scena sabato 27 giugno con un evento di straordinario valore umano, culturale e sportivo.

I tre ospiti della serata hanno presentato il docufilm Tratti, racconto del loro affascinante viaggio in Patagonia. Attraverso immagini, racconti e riflessioni, i tre viaggiatori hanno accompagnato il pubblico lungo un percorso che va ben oltre il semplice viaggio in bicicletta, toccando temi come l’avventura, la scoperta, l’amicizia e la capacità di mettersi in gioco.

La scelta di presentare il progetto proprio nel paese valbormidese non è stata casuale. I tre autori hanno infatti voluto rendere omaggio alla memoria di Luciano Berruti, figura profondamente legata al mondo della bicicletta e dei viaggi, che hanno avuto il privilegio di conoscere e con il quale hanno condiviso storie, incontri e avventure.

Per tutti e tre i protagonisti, arrivare a Cosseria ha rappresentato non soltanto una tappa del tour di presentazione del docufilm, ma un vero e proprio tributo a Lucky, “padre” del Museo: uomo curioso, viaggiatore instancabile, capace di osservare il mondo con uno sguardo autentico e di lasciare un segno profondo in chiunque abbia avuto la fortuna di incontrarlo.

Presentare Tratti, libro e docufilm, all’interno del Museo della Bicicletta ha rappresentato per loro un modo per chiudere simbolicamente un cerchio, riconoscendo a Luciano quella grandezza umana, quella curiosità inesauribile e quella capacità di creare relazioni sincere che lo hanno sempre contraddistinto.

L’evento, organizzato dal Museo della Bicicletta di Cosseria, ha registrato una partecipazione straordinaria. La sala gremita ha seguito con attenzione e coinvolgimento il racconto dei protagonisti, vivendo momenti di intensa emozione.

Le testimonianze, le immagini della Patagonia e i ricordi condivisi hanno dato vita a una serata autentica e speciale, capace di unire il viaggio, la bicicletta e i valori più profondi dell’amicizia e della scoperta. In più occasioni il pubblico si è lasciato coinvolgere emotivamente dai racconti e dai ricordi dedicati a Luciano Berruti, in un clima di grande partecipazione e condivisione.

Tutti i presenti hanno espresso gratitudine e orgoglio per aver potuto prendere parte a un appuntamento così significativo in un luogo che rappresenta un punto di riferimento per la memoria e la cultura ciclistica del territorio.

La serata del 27 giugno rappresenta anche l’inizio di un’estate che si preannuncia ricca di appuntamenti ed entusiasmo per il Museo della Bicicletta di Cosseria. Visto il grande successo dell’iniziativa, non si esclude la possibilità di organizzare un nuovo appuntamento con i tre protagonisti, dedicato ad altri viaggi e ad altre straordinarie avventure che hanno segnato il loro percorso umano e sportivo.

Una serata intensa, emozionante e profondamente significativa, che ha confermato ancora una volta come il Museo della Bicicletta di Cosseria sia non solo un luogo di conservazione della memoria, ma anche uno spazio vivo di incontro, cultura e ispirazione per tutti gli appassionati di ciclismo e di storie autentiche.

(Foto di Elena Martinello)