Corsica Sardinia Ferries e Farmina Pet Foods rinnovano la partnership per gli amici a quattro zampe

Savona. Prosegue anche nel 2026 la collaborazione tra Corsica Sardinia Ferries e Farmina Pet Foods, nata per rendere ancora più piacevole l’esperienza di viaggio degli amici a quattro zampe a bordo delle Navi Gialle.

Su tutte le tratte operate dalla Compagnia, i cani sono i benvenuti e possono viaggiare accanto ai proprietari in un ambiente pensato anche per il loro comfort.

A bordo, i cani possono accompagnare i loro proprietari in tutte le aree pubbliche della nave, anche al Self-service e al Ristorante, dove sono disponibili spazi dedicati.

Le navi dispongono di cabine dedicate e i ponti esterni sono accessibili per passeggiate e momenti di relax, con apposite zone igiene.

Grazie al rinnovo della partnership con Farmina Pet Foods, tutti gli amici a quattro zampe che viaggeranno a bordo delle navi della flotta riceveranno un gradito omaggio: un gustoso assaggio dei prodotti Farmina.

Per favorire una convivenza tranquilla e rispettosa durante la traversata, a bordo è affisso un vademecum delle buone maniere, con consigli utili e alcune regole, per viaggiare in serenità insieme al proprio amico a quattro zampe.

“Il nostro vademecum facilita l’individuazione degli spazi dedicati e suggerisce ai proprietari dei cani alcune buone pratiche che garantiscano il benessere degli animali e il comfort di tutti i passeggeri – commenta Cristina Pizzutti, Responsabile Comunicazione e Marketing di Corsica Sardinia Ferries – Un piccolo e semplice galateo per rendere la traversata ancora più serena e piacevole per tutti”.