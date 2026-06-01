Corpus Domini, domenica in Cattedrale messa e adorazione con il Vescovo

Savona. Il prossimo 7 giugno si celebrerà la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, e istituita ad Orvieto da papa Urbano IV con la bolla “Transiturus” dell’11 agosto 1264 e comunemente nota come Corpus Domini. La Vicaria di Savona proporrà due momenti di preghiera. Giovedì 4 giugno alle ore 20:30 nella cappella delle Figlie di Nostra Signora della Neve si terrà l’adorazione eucaristica in presenza delle reliquie di san Carlo Acutis (che rimarranno esposte fino al 7 giugno).

Domenica alle 18 nella Cattedrale Nostra Signora Assunta monsignor Calogero Marino presiederà la messa solenne, cui seguirà l’adorazione eucaristica comunitaria fino alle 20:30, quando saranno cantati i vespri e il il vescovo di Savona-Noli impartirà la benedizione eucaristica. Per l’occasione in città non saranno celebrate le eucaristie della domenica pomeriggio.

Giovedì 4 giugno alle 20:45 nella Chiesa San Pietro in Carpignano a Quiliano le parrocchie di Montagna, Quiliano, Roviasca, Valleggia e Zinola invitano all’iniziativa di preghiera e condivisione “Chiesa e comunità case di pace” sulle parole dell’evangelista Luca “Egli entrò per rimanere con loro” (Lc 24,29).