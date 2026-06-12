Convegno a Savona sui porti, Rixi: “Sicurezza e competenze vera infrastruttura per la crescita”

Savona/Vado L. “Il futuro della portualità si gioca sulla capacità di coniugare innovazione, formazione e sicurezza. Gli ormeggiatori sono una componente essenziale della catena logistica nazionale e sono chiamati a operare in scali sempre più digitalizzati, sostenibili e strategici per l’economia del Paese”.

Lo ha detto il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi intervenendo al convegno nazionale Angopi a Savona, alla presenza dell’Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Pil. Sergio Liardo, Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera; del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli; di esponenti del Parlamento della Repubblica, rappresentanti di associazioni di settore e testate specializzate quali Assoporti e Ship2Shore, oltre a numerose autorità provinciali.

“Il Governo ha investito oltre 6 miliardi di euro nella portualità con interventi che vanno dal cold ironing all’intermodalità, fino alla digitalizzazione delle infrastrutture. L’obiettivo è rafforzare la competitività dei nostri scali in uno scenario sempre più sfidante, nel quale il Mediterraneo è tornato al centro delle rotte globali” aggiunge.

“Chi lavora ogni giorno in banchina non rappresenta il passato della marineria italiana, ma una delle chiavi del suo futuro. Per questo continueremo a investire su competenze, sicurezza e innovazione tecnologica, elementi indispensabili per sostenere la crescita del sistema logistico nazionale” conclude Rixi.

“Un momento di riflessione sul ruolo degli ormeggiatori, professione che sta attraversando una fase di profonda trasformazione e che rappresenta sempre più un elemento chiave per la sostenibilità portuale, per l’accessibilità agli scali marittimi e per l’organizzazione dei servizi” sottolinea il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri.

“Le sfide dei prossimi anni saranno fortemente influenzate dai cambiamenti climatici e dal progressivo aumento delle condizioni meteorologiche avverse. A ciò si aggiunge la necessità di garantire i più elevati standard di sicurezza in porti, come quello di Savona-Vado, in continua evoluzione, dove la coesistenza tra cantieri e traffico commerciale richiede competenza e perizia del mare” conclude Olivieri.