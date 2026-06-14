“Continuiamo dagli 11 metri” incorona “I Totini”: vincono l’edizione 2026 Elia Iorio e Mattia Selvaggio

Si è chiusa solo a notte inoltrata la lunghissima ed emozionante kermesse calcistica ospitata sul prato dell’Annibale Riva di Albenga, dove è andato in scena l’edizione 2026 di “Continuiamo da 11 metri”.

Il celebre format della sfida a coppie si è confermato un successo, attirando tantissimi partecipanti determinati a conquistare il gradino più alto del podio e il fantastico viaggio in crociera. Ben 48 le coppie iscritte a i nastri di partenza, suddivisi in sei gironi e dando vita allo stadio ingauno per quasi tutta la notte.

Alla fine, a staccare il biglietto per il prestigioso premio della crociera sono stati Elia Iorio e Mattia Selvaggio, scesi in campo con il nome de “I Totini”. La coppia ha dominato il tabellone principale della competizione ingauna fino al successo finale. Si sono fermati a un passo dal sogno, invece, Luca Ardoino e Giacomo Garello (“Bobo Tv”), arresisi soltanto durante l’ultimo e decisivo scontro ravvicinato.