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Grande evento

“Continuiamo dagli 11 metri”: è finita l’attesa, l’Annibale Riva è pronto per la grande edizione del 2026

Il primo penalty sarà calciato alle 18:30 di sabato 13 giugno, ben 46 le squadre che si affronteranno per conquistare il primo premio: una crociera

continuiamo dagli 11 metri

Albenga si appresta a vivere una serata all’insegna del grande calcio, concentrato interamente nella spettacolare e tesissima lotteria dei penalty. Sabato 13 giugno 2026, l’appuntamento calcistico da non perdere farà tappa sul prato dello Stadio Annibale Riva, grazie all’iniziativa promossa e coordinata da Emanuele Scorsone e Loris Giunta.

L’entusiasmo attorno alla manifestazione è alle stelle: l’edizione di quest’anno ha fatto registrare un vero e proprio boom di adesioni, con ben 46 squadre pronte a sfidarsi. Il fischio d’inizio per la fase a gironi è fissato alle 18:30, e i match terranno il pubblico con il fiato sospeso fino alle 22:30, quando si entrerà nel vivo della competizione.

L’obiettivo di tutti i partecipanti sarà quello di spodestare i campioni in carica, la coppia formata da Scalvini e Gabriel Graziani, che lo scorso anno è riuscita a spuntarla dal dischetto portandosi a casa il trofeo e una splendida crociera.

Anche per questa edizione la posta in gioco resta altissima, la squadra prima classificata del torneo vincerà una crociera.

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