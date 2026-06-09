Consiglio regionale, via libera alla manovra da 120 milioni di euro per il disavanzo nella sanità

Liguria. Una manovra da quasi 120 milioni di euro per coprire il disavanzo della sanità regionale, anche se il presidente Marco Bucci non vuole chiamarlo così: “Non è un disavanzo, è una maggiore spesa rispetto a quanto preventivato. Noi investiamo di più in sanità, vorrei sapere chi non è favorevole”. Il disegno di legge, che recepisce una delibera di giunta del 23 aprile, è stato approvato oggi in Consiglio regionale tra le critiche dell’opposizione che parla invece di “deficit strutturale” e di “buco negato“.

La ratifica di variazione al bilancio di previsione 2026-2028 è stata approvata con 17 voti a favore e 12 voti contrari (Pd, Avs, Andrea Orlando Presidente e Mov5Stelle). Si prevede interventi per il ripiano del disavanzo sanitario con specifiche fonti di entrata e spesa: maggiori entrate fiscali (arretrati 2024 – 6,1 milioni di euro), applicazione avanzo vincolato (22,6 milioni di euro), variazioni compensative nella spesa (56,2 milioni di euro), fondo integrativo aggiuntivo corrente per la sanità (l.r. 13/2021 – 35 milioni di euro) per una copertura complessiva di 119,9 milioni di euro.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, ma costituisce una conferma di variazioni di bilancio già adottate e già provviste delle relative coperture finanziarie.

“Se si investe di più in sanità per dare più servizi, è una cosa positiva per il territorio – rivendica Bucci -. Il problema non è ridurre gli investimenti sul territorio, il problema è trovare le risorse per investire di più. Siccome parliamo solo del 2025 e non parliamo del 2026, siamo riusciti a fare tutto questo utilizzando delle sopravvenienze attive senza dover andare a tagliare spese che dovevano essere fatte. Quindi, addirittura nel 2025 avremo avanzi di bilancio che potremmo impiegare nel 2026. È stato fatto tutto senza dover sacrificare nulla. Siamo stati fortunati? Non lo so, però ci siamo riusciti. Questo è quello che conta”.

Nella delibera richiamata dal provvedimento si parla espressamente di “ripiano” del “disavanzo di gestione” del 2025 che viene coperto in quattro modi diversi: 35 milioni dal fondo integrativo istituito nel 2021 (quello per la ripresa sanitaria post Covid), 22,6 milioni di avanzo vincolato, 6,1 milioni da maggiori entrate fiscali da arretrati Irpef e Irap 2024 e 56,2 milioni di “variazioni compensative della spesa” che in realtà sarebbero “tagli lineari” secondo il Pd.

“Noi stiamo dando più risorse alla sanità e lo stiamo facendo senza fare tagli sulle altre politiche – ribadisce tuttavia l’assessora al Bilancio Claudia Morich -. La ratifica della manovra fatta dalla giunta il 23 aprile deve essere letta insieme all’assestamento di bilancio che è stato già approvato nella giunta del 4 di giugno e che ripristina tutte le risorse che avevamo utilizzato per la copertura del disavanzo”.

Si tratta di “un ponte che dura pochi mesi”, spiega l’assessora: “L’utilizzo di fondi destinati alle altre politiche è stato temporaneo ed è stato ripristinato già con il disegno di legge di assestamento da parte della giunta”. “Credo che i risultati sulle liste d’attesa che ci hanno portato dal 52% di performance all’84,5% siano uno dei risultati più evidenti della politica di questa giunta e di questa maggioranza”, chiosa Morich.

“Non c’è nessun tipo di analisi dei costi fuori controllo, non c’è nessun tipo di programmazione degli investimenti di prospettiva – accusa il consigliere del PD Andrea Orlando parlando a nome di tutta l’opposizione -. C’è un buco che è stato negato e che oggi riemerge in tutta la sua evidenza. Siamo a una specie di gioco dell’oca in cui si torna sempre al punto di partenza. Il punto di partenza è un deficit strutturale che sta erodendo progressivamente le riserve, perché una parte dei soldi che vengono individuati sono coperti da tagli e in parte sono dovuti a riserve che sostanzialmente erano il tesoretto sul quale si doveva far fronte a eventuali problemi che avremo nei prossimi anni, anche a causa dell’invecchiamento della popolazione”.

“La verità emerge – aggiunge Orlando -. Dopo un anno e mezzo di nascondino emerge in tutta la sua evidenza il fatto che il buco esiste e che le misure adottate fino qui sono non solo miopi, ma sono anche largamente insufficienti. I numeri sono abbastanza impietosi: da un lato quelli del buco, che oggi è di fronte ai nostri occhi, e dall’altro il risparmio dovuto alla cosiddetta riforma della sanità ligure, cioè la costituzione dell’Asl unica: la relazione di accompagnamento dice 100mila euro all’anno. euro l’anno.

Bucci bolla come “cose totalmente false e inaccettabili” le contestazioni dell’opposizione: “Penso che sia solo ignoranza, non penso che sia cattiveria”. Quindi le risposte nel merito: “È falso che siano state tagliate risorse per darle alla sanità. È falso che questi siano buchi, questi sono investimenti addizionali che facciamo e siamo orgogliosi per questo, tenendo presente che la sanità è la priorità numero uno rispetto a tutto il resto. Quindi, alla fine, anche se avessimo deciso di asfaltare una strada in meno per dare più soldi alla sanità, sarebbe stata una scelta giusta. Ma non è questo il caso”.

Il gruppo di Fratelli d’Italia difende le scelte della Regione: “Liste d’attesa in netto miglioramento, assistenza territoriale rafforzata e risorse garantite per i servizi ai cittadini. La sanità è una priorità assoluta e richiede serietà, responsabilità e capacità di governo. Per questo respingiamo una narrazione esclusivamente negativa che non tiene conto dei risultati già raggiunti e del lavoro che Regione Liguria sta portando avanti”.

Fratelli d’Italia ricorda come il Governo guidato da Giorgia Meloni abbia portato il Fondo sanitario nazionale al livello più alto di sempre, raggiungendo i 143 miliardi di euro nel 2026, con 17 miliardi in più rispetto all’insediamento dell’esecutivo: “Oggi l’assistenza domiciliare integrata raggiunge circa 45 mila over 65 e tutte le Case di Comunità previste sono state completate. Sul fronte delle liste d’attesa i dati Agenas certificano un miglioramento significativo: nel primo quadrimestre del 2026 la percentuale di tempi rispettati per le visite è passata dal 58% all’83,1%, mentre per gli esami diagnostici dal 67,7% all’86,3%. Un risultato ottenuto grazie alle misure introdotte dalla Regione, tra cui il percorso di tutela che garantisce visite ed esami nei tempi indicati dal medico”.

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ribadisce, inoltre, l’impegno della maggioranza nel contrastare il fenomeno del boarding nei pronto soccorso e ricorda come le risorse utilizzate per coprire il disavanzo sanitario siano già state reintegrate senza alcun impatto sui servizi destinati ai cittadini: “La sfida della sanità si affronta con il lavoro quotidiano e con risultati concreti, non con le polemiche. Il percorso intrapreso da Regione Liguria sta producendo effetti tangibili e dovrà proseguire con determinazione, attraverso investimenti, innovazione e un rafforzamento costante dei servizi, per garantire ai liguri una sanità sempre più efficiente, vicina ai territori e capace di rispondere ai bisogni dei cittadini”.

Ma il gruppo PD in Regione rincara la dose: “La gestione scellerata della sanità trascina verso il disastro la Liguria. È di 130 milioni di euro il disavanzo risultato di esercizio delle diverse Asl e degli enti ospedalieri. Un’operazione che per ripianarli è stata divisa in due fasi: nella prima la Giunta ha utilizzato risorse destinate ad altre voci sempre della sanità (gestione delle attività delle REMS e per l’emersione dei lavoratori stranieri irregolari), riducendo il saldo a 119 milioni; nella seconda utilizzando risorse destinate allo sviluppo economico, all’agricoltura, alla transizione energetica ed al diritto allo studio” sottolinea il segretario del PD Liguria Davide Natale e la responsabile sanità della segreteria del PD Liguria Katia Piccardo, commentando il disavanzo della sanità discusso oggi in Consiglio regionale.

“Un disavanzo di bilancio aggravato dal fatto che sono sempre di più i cittadini che non riescono a curarsi e moltissimi che devono recarsi in strutture private. Dieci anni di governo della destra hanno acuito le carenze di personale, la nuova riforma ha di fatto ingessato le strutture, dilazionato i tempi delle decisioni e nel nuovo piano sociosanitario – già bocciato dalle organizzazioni sindacali e dai sindaci – non ci sono le necessarie misure per recuperare risorse e implementare i servizi. Un quadro drammatico che rischia di andare completamente fuori controllo”.

“A questo aggiungiamo la contrarietà della destra di sostenere l’incremento del fondo nazionale sanitario, come da noi proposto. Servono 4 miliardi di euro per mantenere in linea i servizi proprio come chiedono i presidenti di regione, tra questi non Bucci. Serve fissare il fondo sanità al 7,5% del Pil per avvicinare l’Italia agli standard europei. Non si può attendere oltre” concludono.