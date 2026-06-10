Confcommercio, premiati a Roma i dipendenti savonesi vincitori del premio “Competenza efficienza disponibilità 2025”

Savona. Una nutrita delegazione di Confcommercio Savona è volata a Roma per partecipare all’assemblea nazionale di Confcommercio alla quale, tra gli altri, è intervenuta anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

La delegazione savonese era composta da Giorgia Terragni, Tiziana Cassinello, Alessio Morrone, Nicolò Bozzano, Valeria Dominici, Danilo Giusto, Laura Moccia, Elisabetta Drammis, Luca Galati, Ilaria Bosio.

Ad accompagnarli il presidente di Confcommercio Savona Enrico Schiappapietra e il vicepresidente Giuseppe Molinari.

A margine del grande evento si è svolta anche la cerimonia di premiazione dei dipendenti di Confcommercio Savona, che nel corso del 2025 si sono distinti per efficienza e disponibilità.

Nel pomeriggio, nella sede di Confcommercio nazionale, in piazza Belli, sono stati premiati i dipendenti Tiziana Cassinello, Alessio Morrone, Nicolò Bozzano, Danilo Giusto, Laura Moccia, Elisabetta Drammis, Luca Galati, Ilaria Bosio.

Rappresentano una parte del mondo Confcommercio Savona: il servizio paghe e contabilità, bagni marini, gare e bandi e molti altri servizi ancora che quotidianamente vengono offerti agli associati.

“Una giornata importante per tutti noi, che conferma come la strada intrapresa sia quella giusta per la crescita di Confcommercio – le parole di soddisfazione del presidente di Confcommercio Savona Enrico Schiappapietra e del vice Giuseppe Molinari -. Siamo estremamente orgogliosi: si tratta di un riconoscimento che per il secondo anno consecutivo premia il valore e l’importanza dell’attività della squadra Savonese. È sempre bello vedere che il proprio lavoro viene premiato in campo, oggi Confcommercio nazionale ha riconosciuto le competenze e l’esperienza del nostro gruppo, che è una realtà giovane, con grandi competenze e che sta crescendo nel rispondere sempre meglio alle esigenze del mondo del commercio, del turismo e del terziario. I risultati e il premio di oggi lo certificano e spronano a guardare ancora più avanti”.