Il solstizio d’estate si festeggia nelle cantine di Vite in Riviera

Ponente. Nel weekend con il maggior numero di ore di sole dell’anno, mentre nelle vigne l’uva inizia a prendere forma (si preannuncia una buona annata), le aziende della rete Vite in Riviera danno il benvenuto all’estate con Solstizio DiVino, apice del progetto Giugno in Cantina. In programma, in orari diurni e serali, una ricca serie di appuntamenti presso le varie sedi e in speciali location. Esperienze che si sviluppano in numerose località delle province di Savona e Imperia, con “tappe” anche nell’entroterra: visite e degustazioni guidate, ma non solo.

Ecco, azienda per azienda, tutti i prossimi eventi di Giugno in Cantina, con evidenziati quelli che rientrano in Solstizio DiVino. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito e sui canali social di Vite in Riviera.

aMaccia

Via Umberto I, 56 – Ranzo (Im)

Sabato 20 e domenica 21: aperto per visite e degustazioni, su prenotazione.

Sabato 27 e domenica 28: aperto per visite e degustazioni, su prenotazione.

Recapiti: +39.366.9022107 – 328.0176445

www.amaccia.it – info@amaccia.it

Anfossi

Via Paccini, 39 – Albenga, località Bastia (Sv)

Sabato 20: visita e degustazione speciale (ore 17).

Domenica 21: visita e degustazioni su appuntamento.

Sabato 27 e domenica 28: degustazioni su prenotazione (sabato ore 17).

Recapito: +39.339.6715569

www.anfossi.net – luigi@anfossi.net

BioVio

Via Crociata, 24 – Albenga, località Bastia (Sv)

Sabato 20 (ore 10.30-17.30): visita alla cantina, verticale di Pigato di 5 diverse annate, degustazione di olio evo da Taggiasca e prodotti tipici da abbinare ai vari calici. Costo: 38 €.

Tutti i giorni, sino a fine mese: aperto per visite e degustazioni, su prenotazione.

Gradita la prenotazione.

Recapiti: +39.0182 21856 – 335.1361851

www.biovio.it – visite@biovio.it

Bruna

Via Umberto I, 81 – Ranzo (Im)

Sabato 20 e domenica 21: visite ai vigneti e degustazioni, su prenotazione.

Sabato 27 e domenica 28: apertura su prenotazione.

Recapiti: +39.349.7214868

www.brunapigato.it – info@brunapigato.it

Cascina Feipu dei Massaretti

Regione Massaretti, 8 – Albenga (Sv)

Venerdì 19: pranzo presso “Albenga in Tavola On the Road” (Albenga, Regione San Giorgio, 15), con abbinamento del Pigato.

Sabato 20 (dalle ore 18.30): “Pigato sotto le stelle”, aperitivo lungo con prodotti e sfiziosità liguri, presso la propria cantina, in collaborazione con “Albenga in Tavola”, solo su prenotazione. Domenica 21 (ore 8.30-10:30): visita guidata nel vigneto con degustazione, solo su prenotazione.

Tutti i giorni, sino a fine mese: visita ai vigneti e degustazione presso la cantina, su prenotazione.

Recapiti: +39.347.3793229 – 340.9138540

www.aziendamassaretti.it – mirco.mastroianni.albenga@gmail.com

Dell’Erba

Regione Marixe SP19 – Albenga (Sv)

Venerdì 19: AperiWine Live: musica dal vivo con RedTie, con calici di vino, piattini di prodotti locali e cucina casereccia.

Sabato 20: degustazioni con specialità tipiche, su prenotazione.

Dal giovedì al sabato, sino a fine mese: degustazioni con prodotti locali, su prenotazione.

Recapiti: +39.340.3182092

www.aziendaagricoladellerba.com – az.agricoladellerba@gmail.com

Fontanacota – Cascina Nirasca – Ramoino (in collaborazione)

Fontanacota: Strada Provinciale, 137 – Pornassio (Im)

Cascina Nirasca: Via Alpi, 3 (Pieve di Teco, località Nirasca, Im)

Ramoino: Via XX Settembre s.c. 8 – Chiusavecchia, località Sarola (Im)

Domenica 20: “Vino, Food & Jazz Fusion”(presso Ristorante Ramoino), con degustazione dei vini delle tre aziende e ricco buffet servito direttamente dallo chef.

Sino a fine mese: degustazioni presso le singole cantine, su prenotazione.

Recapiti: +39.333.9807442 (Fontanacota); +39.335.5809589 (Cascina Nirasca); +39.0183.52646 (Ramoino)

www.fontanacota.it – info@fontanacota.it

www.cascinanirasca.org – cascinanirasca@gmail.com

www.ramoinovini.com – fabiana@ramoinovini.com

Foresti Wine

Corso Italia, 186 – Camporosso (Im)

Venerdì 19 e sabato 20: dal primo pomeriggio fino a chiusura, alla scoperta dei vini più rappresentativi, in un’atmosfera conviviale, con assaggi di prodotti tipici. Costo: 5 € a calice, su prenotazione.

Tutti i giorni, sino a fine mese: degustazioni e visita della cantina, su prenotazione.

Recapiti: +39.351.959.2587

www.forestiwine.it – info@forestiwine.it

Il Baggio Pellegrino

Via Mendatica, 16 – Cosio di Arroscia (Im)

Venerdì 19: cena con degustazione presso il ristorante Cadò di Cosio d’Arroscia. Info e prenotazioni: +39.335.6437766.

Recapiti: +39.331.6689087

www.ilbaggiopellegrino.it – ilbaggiopellegrino@ gmail.com

Innocenzo Turco

Via Bertone, 7A – Quiliano (Sv)

Venerdì 19 e sabato 20, presso la vigna di via San Pietro (Quiliano, località Valleggia): serate con degustazione vini e birre artigianali Altavia, accompagnate da prodotti tipici del territorio.

Domenica 21: cena presso la vigna di via San Pietro a Valleggia.

Da giovedì 25 a sabato 27, presso la vigna di via San Pietro: degustazione serali di vino e birra, con prodotti locali.

Recapiti: +39.019.9250445

www.innocenzoturco.it – info@innocenzoturco.it

La Rocca di Perti

Strada delle Ville, 23 – Finale Ligure (Sv)

Sabato 20 (dalle ore 17): apericena in agriturismo, con apertura speciale dedicata ai motociclisti. Costo 20 €, inclusi degustazione di 4 calici e prodotti tipici.

Recapiti: +39.348.5141553

www.laroccadiperti.it – roccadiperticantina@gmail.com

La Vecchia Cantina

Via Corta, 3 – Albenga, località Salea (Sv)

Domenica 21 (dalle ore 17 alle 21): degustazione tra gli ulivi e le rose della cantina, con 4 calici abbinati a formaggi, salumi tipici, focaccia e sardenaira. Costo: 30 €, su prenotazione.

Recapiti: +39.339.3793641

www.lavecchiacantinacalleri.it – info@lavecchiacantinacalleri.it

Roccavinealis

Via Roma, 1 – Roccavignale (Sv)

Sabato 20 e domenica 21, presso la cantina di località Valzemola: visita ai vigneti e degustazione di vino e prodotti locali, a pochi metri dal negozio-vetrina, su prenotazione.

Tutti i giorni, sino a fine mese: visita ai vigneti e degustazioni, su prenotazione.

Recapiti: +39.393.3305772

www.roccavinealis.it – info@roccavinealis.it

Sommariva

Via G. Mameli, 7 – Albenga (Sv)

Sabato 20: visita al Museo Sommariva “Civiltà dell’Olio”.

Tutti i giorni, escluso festivi, sino a fine mese: visite al museo.

Recapiti: +39.0182.543622

www.oliosommariva.it – info@oliosommariva.it

Tenuta Maffone

Via Case Soprane, 22 – Pieve di Teco, località Acquetico (Im)

Sabato 20: partecipazione alla “Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia” nel centro di Pieve di Teco, con degustazioni ed eventi musicali e culturali.

Sabato 27: grande grigliata nel vigneto, con abbinamento di Ormeasco e Granaccia, su prenotazione.

Tutti i giorni, sino a fine mese: visite e degustazioni, su prenotazione.

Recapiti: +39.347.1245271 – 339.6582592

www.tenutamaffone.it – info@tenutamaffone.it

Torre Pernice

Regione Torre Pernice, 3 – Albenga (Sv)

Venerdì 19: visite su prenotazione.

Sabato 20 (ore 20): apericena con degustazione (aperitivo 8 €, apericena 20 €, cena con menù degustazione 40 €).

Sabato 27 (ore 20): apericena con degustazione, vari format.

Recapiti: +39.0182.20042

www.torrepernice.it – info@torrepernice.it

Viarzo

Via Viarzo, 20 B – Quiliano (Sv)

Sabato 20 (ore 20): “Solstizio con picnic al tramonto”, con benvenuto sul tetto della cantina e cestino gourmet con un vino a scelta tra Bricco dei Bambini, Grixo o Trexenda. Costo: 40 €, su prenotazione.

Tutti i giorni, sino a fine mese: visite e degustazioni, su prenotazione.

Recapiti: +39.349.2661151

www.viarzo.it – agriviarzo@viarzo.it

Viticoltori Ingauni

Via Roma, 3 – Ortovero (Sv)

Venerdì 19 (ore 18-20.30) e sabato 20 (ore 10.30-13):aperitivo in cantina con degustazione 4 vini a scelta o Gin Tonic “Bolina” (Distilleria Salsano), piattino di prodotti locali in abbinamento. Costo: 15 €, su prenotazione.

Sabato 20: degustazione in cantina (3 assaggi con stuzzichini) a 5 €, consigliata la prenotazione.

Sabato 27 (ore 10.30-12.30): degustazione vini e stuzzichini, consigliata la prenotazione.

Recapiti: +39.0182.547127

www.viticoltoriinganuni.it – info@viticoltoriingauni.it

Le 23 aziende di Vite in Riviera: aMaccia (Ranzo, Im); Anfossi (Albenga, Sv); Biovio (Albenga, Sv); Bruna (Ranzo, Im); Cantine Calleri (Albenga, Sv); Cascina Feipu dei Massaretti (Albenga, Sv); Cascina Nirasca (Pieve di Teco, Im); Dell’Erba (Albenga, Sv); Distilleria Salsano (Albenga, Sv); Enrico Dario (Albenga, Sv); Fontanacota (Pornassio, Im); Foresti Marco (Camporosso, Im); Il Baggio Pellegrino (Cosio d’Arroscia, Im); Innocenzo Turco (Quiliano, Sv); La Rocca di Perti Mare (Finale Ligure, Sv), La Vecchia Cantina (Albenga, Sv); Ramoino (Chiusavecchia, Im); RoccaVinealis (Roccavignale, Sv); Sommariva (Albenga, Sv), Tenuta Maffone (Pieve di Teco, Im); Torre Pernice (Albenga, Sv); Viticoltori Ingauni (Ortovero, Sv); Viarzo (Quiliano, Sv).