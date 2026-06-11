Comuni Montani, Quiliano chiede alla Regione di difendere i territori esclusi dalla riforma

Quiliano. In vista della Conferenza Unificata convocata per oggi, 11 giugno, il sindaco di Quiliano, Nicola Isetta, ha inviato una formale richiesta al presidente della Regione Liguria affinché intervenga “a tutela dei Comuni esclusi dalla nuova classificazione dei Comuni montani approvata dal Governo”.

Facendo seguito alla precedente nota trasmessa il 10 febbraio, l’amministrazione comunale rinnova la propria “forte preoccupazione per gli effetti derivanti dall’imminente pubblicazione del decreto contenente il nuovo elenco dei Comuni montani. La vicenda trae origine dalla deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri il 18 febbraio 2026, con la quale sono stati definiti i criteri per la classificazione dei Comuni montani e approvato il relativo elenco degli enti riconosciuti. Tra questi non figura il Comune di Quiliano, nonostante le evidenti caratteristiche di montanità che contraddistinguono il territorio comunale”.

Per tale ragione il consiglio comunale ha conferito al sindaco il mandato di promuovere ogni iniziativa utile alla tutela dell’Ente. Successivamente, la giunta comunale ha deliberato la presentazione di un ricorso al Tar del Lazio contro il provvedimento governativo. Il ricorso è stato regolarmente depositato ed è attualmente pendente, insieme a centinaia di impugnazioni promosse da Comuni di tutta Italia.

“Il Comune di Quiliano, così come numerosi altri Comuni liguri dell’entroterra esclusi dall’elenco allegato alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2026, rischia di perdere tutele, opportunità e servizi fondamentali per la tenuta sociale, economica e amministrativa dei territori interessati”, evidenzia Isetta.

Nella comunicazione inviata alla Regione, il sindaco richiama inoltre l’attenzione sull’ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni, chiamata ad affrontare la questione dei numerosi Comuni esclusi dal nuovo elenco. Nel corso della riunione, il Ministro competente presenterà un’informativa sullo stato di attuazione delle disposizioni concernenti la classificazione dei Comuni montani, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, numero 281.

“Esprimiamo forte preoccupazione per il rischio che tale informativa possa consolidare un orientamento volto a confermare integralmente le disposizioni contenute nel regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri il 18 febbraio scorso, senza tenere adeguatamente conto delle criticità evidenziate dai territori e delle numerose contestazioni avanzate dagli enti locali”, prosegue il sindaco.

Una posizione che il Comune di Quiliano non condivide e che ritiene non coerente con le esigenze e le peculiarità dei territori montani e dell’entroterra, ampiamente rappresentate da decine di amministrazioni locali liguri e italiane.

Per questo motivo il sindaco ha chiesto al presidente della Regione Liguria di assumere una posizione chiara, autorevole e concreta a difesa dei Comuni interessati: “Non possiamo accettare che Comuni con caratteristiche montane storicamente riconosciute vengano privati di strumenti, risorse e benefici indispensabili per garantire servizi ai cittadini e sostenere lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali. Difendere questi territori significa difendere chi li abita e garantire pari opportunità di crescita e coesione. La pubblicazione del provvedimento nelle condizioni attuali rischierebbe di produrre effetti fortemente penalizzanti per numerosi Comuni della Liguria. Per questo chiediamo un intervento deciso che favorisca l’apertura di una nuova fase di confronto istituzionale e la revisione dei criteri adottati”, conclude il primo cittadino.