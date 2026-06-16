Commissione salute della Conferenza Regioni e Province autonome, Nicolò: “Essenziale coordinamento”

Liguria. La definizione dei criteri di riparto delle risorse per l’assistenza domiciliare delle persone anziane, la riorganizzazione dell’assistenza territoriale e ospedaliera, le politiche dedicate alla non autosufficienza e al sostegno delle persone più fragili, specie se affette da demenza. Sono alcuni dei temi affrontati oggi nella riunione della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che si è tenuta a Genova, un appuntamento che ha visto la partecipazione degli assessori regionali alla sanità provenienti da tutta Italia per affrontare tematiche fondamentali per il Servizio sanitario nazionale.

“Abbiamo avuto il piacere di ospitare a Genova, in presenza, l’appuntamento della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – dichiara l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò -. È stata un’occasione preziosa per confrontarci sui temi del risorse per l’assistenza domiciliare delle persone anziane e sulle principali sfide che attendono il sistema sanitario, dalla riorganizzazione dell’assistenza territoriale e ospedaliera fino alle politiche per la non autosufficienza delle persone affette da demenza. Il dialogo e la collaborazione tra le Regioni sono fondamentali per individuare risposte efficaci ai bisogni di salute dei cittadini e per garantire servizi sempre più vicini alle persone”.

La riunione ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra le Regioni su questioni strategiche per il futuro della sanità pubblica, con l’obiettivo di individuare soluzioni condivise in grado di garantire equità, sostenibilità e qualità dei servizi ai cittadini.