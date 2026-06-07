Commissariato di Alassio, Casella (AVS) scrive al Ministero: “Necessari rinforzi per affrontare l’estate”

Alassio. “Chiediamo al governo di attivare un’aggregazione estiva di personale, per colmare la carenza di organico nel Commissariato di Polizia di Alassio nel periodo più intenso dell’anno, in attesa di risolvere il problema in maniera strutturale. Il nuovo allarme lanciato dal sindacato SIULP dev’essere raccolto velocemente da tutte le istituzioni, a partire del Ministero dell’Interno a cui personalmente ho già scritto per chiedere rinforzi“.

Jan Casella, consigliere regionale di AVS, chiede al governo di ricorrere allo strumento dell’aggregazione, il trasferimento temporaneo di agenti, per consentire al commissariato di Alassio di colmare le lacune di personale nei mesi estivi.

“Da anni – prosegue Casella -, le donne e gli uomini del Commissariato di Alassio fanno enormi sacrifici per garantire la sicurezza pubblica, arrivando anche a rinunciare alle ferie estive. Un presidio capillare delle forze dell’ordine ha una duplice valenza: garantisce la sicurezza dei residenti e assicura vacanze serene ai visitatori, tutelando il turismo che è il polmone economico della Riviera”, ricorda Jan Casella.

“Ho ottenuto l’approvazione in Regione e in Comune di provvedimenti che riconoscono l’importanza strategica del Commissariato di Alassio: è necessario adesso un rapido riscontro alle richieste del SIULP. Ci tengo nuovamente a ringraziare ogni singolo agente di Alassio per gli sforzi straordinari e l’eccellente lavoro svolto, di cui tutta la città è grata”, conclude Casella.