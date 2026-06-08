Commemorazione del giudice Coco, Arboscello: “Dovere delle istituzioni custodire la memoria di chi ha difeso i valori della democrazia”

Liguria. “Era importante essere presenti a questa commemorazione e ho rappresentato con orgoglio l’intero Consiglio regionale della Liguria perché ricordare il giudice Francesco Coco e gli uomini della sua scorta, barbaramente uccisi dalle Brigate Rosse cinquant’anni fa, è una delle pagine più drammatiche della storia della nostra città e del nostro Paese”.

Sono le parole del vicepresidente del Consiglio regionale della Liguria Roberto Arboscello, che ha partecipato oggi a Genova, in rappresentanza dell’Ente, alla commemorazione del cinquantesimo anniversario dell’uccisione del giudice Francesco Coco.

“È un momento per onorare chi ha pagato con la vita il proprio impegno a difesa della legalità e delle istituzioni democratiche e un’occasione per rinnovare la vicinanza ai familiari delle vittime, che continuano a custodirne la memoria con dignità e coraggio”.

“Ricordare il sacrificio del giudice Coco e degli agenti morti con lui significa ribadire i valori su cui si fonda la nostra convivenza democratica e manifestare sostegno a tutte le donne e gli uomini che ancora oggi operano al servizio dello Stato per garantire sicurezza, legalità e contrasto a ogni forma di terrorismo e criminalità”.