Comitato provinciale per l’ordine e sicurezza: Savona attiva vigilanza privata e ordinanza anti-pullman, controlli rafforzati ad Albenga e Alassio

Savona. Questa mattina in prefettura si è tenuta la riunione del Comitato Ordine e Sicurezza richiesta il 5 giugno dal Comune di Savona per fare il punto sul tema della sicurezza, in considerazione dell’approssimarsi della stagione estiva. Anche alla luce degli ultimi episodi di cronaca, l’amministrazione ha espresso preoccupazione ribadendo la necessità di un maggior presidio dei luoghi “caldi” della città, come ad esempio il Prolungamento.

L’assessore alla sicurezza Barbara Pasquali ha ricevuto rassicurazioni in questo senso dai rappresentanti delle forze dell’ordine e ha poi elencato i provvedimenti che il Comune si appresta a mettere in campo e che saranno oggetto di provvedimenti che verranno assunti nei prossimi giorni.

Verrà emessa presto un’ordinanza sindacale che vieta il transito dei pullman turistici lungo il litorale, in modo da disincentivare l’arrivo massivo e il campeggio abusivo sulle spiagge libere, specialmente alle Fornaci.

Inoltre, in base a un accordo con l’associazione Bagni Marini, è stato messo a punto un sistema condiviso di vigilanza privata che, dunque, riguarda sia il Prolungamento sia le spiagge dei bagni sia quelle libere.

L’assessore Pasquali, infine, ha chiesto anche che vengano rinforzati i controlli nei confronti degli esercizi pubblici che non seguono le regole in fatto di somministrazione di alcolici ed eventualmente vengano emessi provvedimenti ex articolo 100 TULPS.

“Come sappiamo – dice l’assessore Pasquali – l’estate è un periodo delicato, soprattutto nei lidi, in Darsena, lungo Prolungamento, ma non solo. E i fatti di cronaca recenti lo confermano. Per noi è prioritario assicurare la vivibilità di tutti i luoghi ed è per questo che nella riunione di oggi abbiamo chiesto aiuto alle forze dell’ordine. Voglio ringraziare il viceprefetto e tutte le forze dell’ordine per la disponibilità a coordinare le azioni con la polizia locale”.

Continua e conclude l’assessore: “Ogni anno il Comune fa interventi sul litorale grazie all’intervento della polizia locale ad esempio per lo sgombero di tende. L’azione di quest’anno, con l’impiego della vigilanza privata e con l’ordinanza sui pullman, riteniamo che possa essere particolarmente incisiva. Naturalmente servono altre azioni di presidio per le quali rimaniamo comunque in costante contatto con la Prefettura e con la Questura e tutte le forze dell’ordine per coordinarci e fare il punto periodicamente”.

La riunione del Comitato è servita anche per fare il punto della situazione sul fronte della sicurezza ad Albenga e Alassio.

Per quanto riguarda l’incontro relativo ad Albenga, erano presenti: il sindaco Riccardo Tomatis; l’assessore alla polizia locale Mauro Vannucci; ⁠il vicecommissario Pomponi; ⁠il comandante della Guardia di Finanza ed ⁠il comandante della Compagnia dei carabinieri. L’incontro era stato richiesto proprio dal sindaco di Albenga sia in vista dell’imminente stagione estiva, che comporterà un incremento delle presenze sul territorio e delle conseguenti esigenze in termini di sicurezza, sia a seguito di alcuni episodi verificatisi recentemente in città, tra cui la rissa avvenuta nella zona di Pontelungo.

Nel corso dell’incontro, primo cittadino ingauno ha evidenziato come, proprio a seguito di quell’episodio, la risposta dell’amministrazione comunale sia stata immediata, con un’ordinanza che disponeva la chiusura anticipata delle attività commerciali nell’area di Pontelungo. Un provvedimento al quale i presenti hanno riconosciuto “una buona efficacia”, pur sottolineando come si tratti di “uno strumento straordinario, utilizzabile solo in presenza di particolari situazioni di criticità e per periodi di tempo limitati”.

Queste le dichiarazioni del sindaco Tomatis sull’esito dell’incontro: “È stato positivo. Siamo stati ascoltati dal prefetto e da tutte le autorità presenti. Ho voluto rappresentare alcune criticità che mi vengono segnalate dai cittadini e che riscontriamo in particolare in alcune zone della città. Abbiamo trovato attenzione e disponibilità e ci è stata garantita una presa in carico delle problematiche evidenziate attraverso un rafforzamento dei controlli e della presenza sul territorio. Ringrazio il prefetto, il questore e tutte le forze dell’ordine presenti all’incontro odierno, con le quali continueremo a collaborare in stretta sinergia, anche attraverso l’attività della Polizia Locale. Nei prossimi giorni incontrerò i commercianti di Pontelungo. È fondamentale lavorare insieme per migliorare ulteriormente la sicurezza della nostra città”.

Il sindaco Tomatis ha inoltre già richiesto un incontro con l’assessore regionale alla sicurezza, Paolo Ripamonti, per un ulteriore confronto sulle tematiche emerse e sulle possibili azioni da intraprendere.

Il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, presente insieme al comandante della polizia locale, Francesco Parrella: “Abbiamo posto il punto sulla situazione estiva alassina. E ci è stato garantito impegno, da parte di tutti, per un controllo forte sul territorio, come e anche di più degli anni scorsi. La speranza è che questa estate, oltre al Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, che sarà nuovamente aggregato ad Alassio, ci sia un aumento del personale del Commissariato, con le nuove destinazioni della scuola che termina all’inizio di agosto. E comunque sarà garantito il costante supporto dei carabinieri, anche con un’unità mobile che sarà posizionata sul molo. Inoltre, la polizia locale ha aumentato i turni e farà un turno serale fino all’1,30 di notte. E ci sarà un servizio di vigilanza esterna garantito dal Comune, da mezzanotte alle 5 di mattina, che collaborerà con le Forze dell’Ordine. Crediamo, e speriamo, che con queste soluzioni si possa trascorrere un’estate tranquilla e in sicurezza”.