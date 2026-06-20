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Cisano sul Neva, dal consiglio comunale via libera all’adozione del termine “Atefano”

Il neologismo è destinato a definire la condizione dei genitori che hanno perso un figlio

cisano

Cisano sul Neva. Il consiglio comunale di Cisano sul Neva ha approvato – nella giornata di ieri, venerdì 19 giugno, l’adozione e la promozione del vocabolo “Atefano”.

Il neologismo è destinato a definire la condizione dei genitori che hanno perso un figlio. La lingua italiana dispone di termini specifici per indicare chi perde i genitori o il coniuge, ma non contempla una parola capace di esprimere la drammatica esperienza della perdita di un figlio.

L’impegno istituzionale trae origine dall’esperienza e dall’attività dell’Associazione di Promozione Sociale “Rachele Franchelli – Uno Sguardo Senza Confini APS”, costituita nel 2025 per volontà della famiglia di Rachele, giovanissima savonese prematuramente scomparsa a causa di un raro tumore della ghiandola pineale.

Con il via libera del Consiglio, il termine entrerà ora a far parte della documentazione e della comunicazione istituzionale del Comune.

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