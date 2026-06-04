Cisano, ecco il ritorno di Alessandro Sportelli: sarà il nuovo direttore sportivo

Sarà Alessandro Sportelli il direttore sportivo del Cisano nella prossima stagione. Si tratta di un ritorno per Sportelli che è stato allenatore del Cisano pochi anni fa. Ed è anche un rientro nel calcio locale, visto che era fermo dall’esperienza durata nella stagione 2024/2025 con l’Altarese. Da mister diventerà però ds, cambiando dunque ruolo.

Il comunicato

La Società ASD Cisano è lieta di annunciare che Alessandro Sportelli avrà la Direzione Sportiva della Prima Squadra nella stagione 2026/2027.

Bentornato a casa Alessandro e buon lavoro!

Le dichiarazioni

“Il cambio ruolo nasce da una battuta. Nell’ultimo anno in cui sono rimasto fermo mi sono goduto le serate a casa ma la domenica avevo un po’ di nostalgia, quindi una volta che si è presentata questa occasione ho deciso di rientrare in questo mondo accettando di cambiare veste, il che mi permette anche di avere un impegno più limitato.

Le difficoltà che incontrerò sono quelle che incontrano tutti i direttori sportivi in queste categorie, per me non è di certo un ruolo nuovo visto che nella mia decennale esperienza da allenatore, mi sono sempre costruito la squadra fungendo, di fatto, da direttore sportivo.

Il fatto di farlo a Cisano, società che ho contribuito a far rinascere dopo quasi un ventennio di assenza dai campi liguri, è stato decisivo. Qui posso ritrovare persone con cui ho già lavorato in passato, e soprattutto la serenità, elemento per me fondamentale e condiviso in toto nei colloqui avuti col neo presidente Comparato, che mi hanno convinto ad accettare.

La squadra parte da una buona base, abbiamo appena iniziato i primi colloqui, è presto per dire che Cisano sarà, ma ritengo di avere, in totale condivisione con lo staff tecnico, le idee più che chiare.

Certo che mi mancherà Giuseppe Pellegrino, tra di noi c’è una lunghissima amicizia e c’è più di un decennio di lavoro gomito a gomito, oggi lui non è interessato ad un ruolo dirigenziale ed è sereno senza calcio, ma spero che un giorno, ci sarà la possibilità di tornare a operare fianco a fianco”.