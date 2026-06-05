CIA Savona sempre più accessibile: arriva il parcheggio riservato ai disabili

Albenga. Un’agricoltura e un’associazione che non lasciano indietro nessuno. Con questo spirito CIA Savona annuncia l’attivazione di un nuovo posto auto riservato alle persone con disabilità presso la propria sede provinciale di Albenga in località Torre Pernice 15/B. Un intervento pratico ma dal forte valore simbolico, pensato per facilitare l’accesso ai nostri uffici e garantire a tutti il diritto alla mobilità e alla fruizione dei servizi in totale sicurezza.

Più vicini ai cittadini, senza barriere

“La scelta di dedicare uno spazio di sosta esclusivo – afferma il direttore provinciale Gianluigi Nario – nasce dalla volontà di rispondere in modo tangibile alle esigenze dei nostri associati, dei pensionati e di tutti i cittadini che ogni giorno si rivolgono a CIA Savona per consulenze, pratiche di patronato (INAC), assistenza fiscale (CAF) o supporto alle imprese agricole”.

“L’abbattimento delle barriere – anche quelle che precedono l’ingresso in ufficio – rappresenta un tassello cruciale della nostra missione di inclusione sociale e vicinanza al territorio” aggiunge il direttore Nario.

I dettagli del nuovo spazio

Il nuovo parcheggio è stato predisposto per garantire la massima comodità:

• Posizione strategica: situato nelle immediate vicinanze dell’ingresso principale della sede per ridurre al minimo il percorso a piedi.

• Segnaletica a norma: chiaramente identificabile sia tramite la segnaletica orizzontale (strisce gialle e simbolo sul manto stradale) sia tramite cartellonistica verticale.

• Spazio di manovra: dimensionato secondo i criteri di legge per consentire agevolmente la discesa e la salita dal veicolo, anche con sedia a rotelle o supporti alla deambulazione.

Un impegno che continua

“Garantire l’accessibilità non è solo un adempimento, ma un dovere morale e sociale” commentano i vertici di CIA Savona. “La nostra sede deve essere una casa aperta e accogliente per tutti. Con questo nuovo parcheggio vogliamo lanciare un segnale chiaro: ogni persona, indipendentemente dalle proprie condizioni di mobilità, deve poter accedere ai nostri uffici con facilità e dignità.”

CIA Savona invita tutti gli utenti e i visitatori a rispettare rigorosamente lo stallo riservato, lasciandolo libero per chi ne ha effettivamente diritto e necessità. Un piccolo gesto di civiltà che fa la differenza per l’intera comunità.