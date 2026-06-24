CIA Savona in lutto per la scomparsa dello storico socio Gino Michero

Albenga. La Confederazione Italiana Agricoltori desidera ricordare con profonda gratitudine lo stimato e storico socio Gino Michero, che si è spento all’età di 95 anni. “Ha dedicato con generosità, tempo ed energie il suo importante lavoro all’associazione e al mondo agricolo ingauno” affermano da CIA Savona.

Titolare di un’importante azienda agricola e floricola, ha portato avanti l’attività insieme alla moglie Teresa, alle figlie Nadia e Catia e al genero Angelo, “contribuendo con impegno e continuità allo sviluppo del settore”.

Nel corso della sua lunga esperienza professionale e associativa ha ricoperto ruoli di rilievo: dapprima nell’Alleanza dei Contadini, poi in Confagricoltori e successivamente nella Confederazione Italiana Agricoltori di Savona, dove è stato membro del Comitato direttivo provinciale. Il suo impegno si è inoltre espresso anche nell’attività cooperativistica, in qualità di socio CIA, partecipando prima al Consiglio di amministrazione della Cooperativa Floricoltori di Villanova e successivamente della Cooperativa Ortofrutticola di Albenga.

È stato, inoltre, presidente del Consorzio dei Comuni “Nuova Agricoltura”, nonché consigliere e assessore all’Agricoltura del Comune di Albenga.

“La Confederazione Italiana Agricoltori esprime sincera riconoscenza per il grande contributo umano e professionale offerto da Gino Michero alla CIA e all’intero settore agricolo” concludono da CIA Savona.

I funerali avranno luogo domani luogo domani, giovedì 25 giugno, alle ore 15.30, presso la parrocchia di San Fedele di Albenga.