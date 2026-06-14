Cerimonia per i 60 anni del Gruppo Alpini delle Albisole, Vaccarezza: “Memoria, valori e comunità”

Si è appena conclusa la mattinata di celebrazioni di questo fine settimana ad Albisola, in occasione del 60° Anniversario della fondazione del Gruppo Alpini delle Albisole.

“Un traguardo che non è solo una cifra sul calendario, ma il racconto vivente di sei decenni di cammino fianco a fianco con il territorio” afferma il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

​La mattinata è iniziata presto con l’Ammassamento e la colazione alpina, un momento di convivialità che da sempre unisce generazioni diverse sotto lo stesso cappello. Poco dopo, con l’Alza Bandiera e gli Onori ai Caduti: “Il momento solenne per ricordare chi è andato “avanti”, rinnovando il nostro debito di gratitudine verso chi ha sacrificato tutto per la nostra libertà. È questo il primo, fondamentale valore alpino: la memoria che si fa dovere quotidiano” aggiunge Vaccarezza.

​”La sfilata delle Penne Nere per le vie del paese, fino alla Santa Messa nella chiesa Stella Maris, ha mostrato ancora una volta l’abbraccio stretto tra gli Alpini e la comunità delle Albissole. La sfilata non è una semplice esibizione, ma la testimonianza visibile di una presenza costante, fatta di solidarietà, spirito di servizio e amore incondizionato per il prossimo (valori che ieri si sono concretizzati ieri anche nella donazione del defibrillatore alla cittadinanza)”.

“​Un momento di profonda emozione è stato l’inaugurazione della piazzetta intitolata all’ex capo gruppo Franco Scaglia. Un omaggio doveroso a una guida indimenticabile, l’esempio perfetto di come l’impegno alpino sappia lasciare un segno tangibile e duraturo nel tessuto sociale”.

“​Porto a casa il ricordo di una mattinata emozionante. Finisce la festa, ma non si ferma l’ impegno. Ieri, oggi e domani: sempre pronti, sempre al servizio della comunità. ​Grazie ad Albisola Superiore e Albisola Marina, grazie a tutte le sezioni ANA intervenute e grazie a chi, anche solo con un sorriso o un applauso lungo la strada, ha voluto dire “grazie” alle nostre Penne Nere” conclude Vaccarezza.