Cerimonia per i 60 anni del Gruppo Alpini delle Albisole, Vaccarezza: “Memoria, valori e comunità”

Si è appena conclusa la mattinata di celebrazioni di questo fine settimana ad Albisola, in occasione del 60° Anniversario della fondazione del Gruppo Alpini delle Albisole.
“Un traguardo che non è solo una cifra sul calendario, ma il racconto vivente di sei decenni di cammino fianco a fianco con il territorio” afferma il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.
La mattinata è iniziata presto con l’Ammassamento e la colazione alpina, un momento di convivialità che da sempre unisce generazioni diverse sotto lo stesso cappello. Poco dopo, con l’Alza Bandiera e gli Onori ai Caduti: “Il momento solenne per ricordare chi è andato “avanti”, rinnovando il nostro debito di gratitudine verso chi ha sacrificato tutto per la nostra libertà. È questo il primo, fondamentale valore alpino: la memoria che si fa dovere quotidiano” aggiunge Vaccarezza.
”La sfilata delle Penne Nere per le vie del paese, fino alla Santa Messa nella chiesa Stella Maris, ha mostrato ancora una volta l’abbraccio stretto tra gli Alpini e la comunità delle Albissole. La sfilata non è una semplice esibizione, ma la testimonianza visibile di una presenza costante, fatta di solidarietà, spirito di servizio e amore incondizionato per il prossimo (valori che ieri si sono concretizzati ieri anche nella donazione del defibrillatore alla cittadinanza)”.
“Un momento di profonda emozione è stato l’inaugurazione della piazzetta intitolata all’ex capo gruppo Franco Scaglia. Un omaggio doveroso a una guida indimenticabile, l’esempio perfetto di come l’impegno alpino sappia lasciare un segno tangibile e duraturo nel tessuto sociale”.
“Porto a casa il ricordo di una mattinata emozionante. Finisce la festa, ma non si ferma l’ impegno. Ieri, oggi e domani: sempre pronti, sempre al servizio della comunità. Grazie ad Albisola Superiore e Albisola Marina, grazie a tutte le sezioni ANA intervenute e grazie a chi, anche solo con un sorriso o un applauso lungo la strada, ha voluto dire “grazie” alle nostre Penne Nere” conclude Vaccarezza.