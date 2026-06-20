Ceriale Summer Festival, rinviato per grave lutto l’appuntamento in programma questa sera

Ceriale. L’Amministrazione comunale di Ceriale comunica che il primo appuntamento del Ceriale Summer Festival, in programma questa sera in piazza della Vittoria con lo spettacolo di cabaret di Mauro Villata e Stefano Chiodaroli, è stato rinviato. La decisione è stata assunta a seguito del gravissimo lutto che ha colpito nella notte l’assessore alle Politiche Sociali Barbara De Stefano e la sua famiglia.

L’Amministrazione comunale, interpretando anche il sentimento della comunità cerialese, ha ritenuto doveroso sospendere l’evento previsto per questa sera quale segno di rispetto e di vicinanza in un momento di così profondo dolore.

“Ci stringiamo con immenso affetto attorno alla nostra assessore Barbara De Stefano e ai suoi familiari per la terribile tragedia che li ha colpiti – afferma il sindaco Marinella Fasano, a nome dell’intera Amministrazione comunale –. In circostanze come queste ogni altra considerazione passa inevitabilmente in secondo piano. Abbiamo ritenuto che la scelta più giusta fosse rinviare l’appuntamento inaugurale del Ceriale Summer Festival, condividendo il dolore di una nostra amministratrice che ogni giorno si dedica con sensibilità e generosità al servizio della comunità. A Barbara e ai suoi cari rivolgiamo il nostro abbraccio più sincero e le più sentite condoglianze”.

Al cordoglio espresso dall’Amministrazione comunale di Ceriale si è unito l’intero Consiglio comunale. Anche Walter Fornaca di American Sound, organizzatore dell’evento, ha manifestato la propria vicinanza all’assessore Barbara De Stefano e alla sua famiglia.

L’Amministrazione comunale ringrazia cittadini, ospiti, artisti, organizzatori e collaboratori per la comprensione dimostrata.