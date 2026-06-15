Ceriale, riqualificate le spiagge libere con lavori di manutenzione e pulizia

Ceriale. Il Comune di Ceriale ha completato gli interventi di manutenzione e riqualificazione dell’arenile cittadino.

Gli interventi realizzati hanno consentito di restituire piena funzionalità e decoro al litorale, attraverso opere di pulizia straordinaria, manutenzione dell’area e sistemazione dei servizi a disposizione dei bagnanti. In particolare, sono state installate e ripristinate le docce pubbliche e migliorate le condizioni generali delle spiagge libere, rendendole più accoglienti e fruibili per residenti e visitatori. Nei prossimi giorni, verranno installati nuovi cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Tra gli altri interventi, sono stati realizzati operazioni di manutenzione anche della spiaggia libera di via Pineo, in fondo a via Muragne. Recentemente era pervenuta infatti al Comune una segnalazione corredata da una raccolta firme promossa da numerosi frequentatori e turisti, che denunciava una situazione di criticità ormai consolidata nel tempo. Tra le problematiche evidenziate, figuravano carenze sul fronte della pulizia, insufficienza dei servizi e condizioni di generale degrado. Si trattava di disagi segnalati più volte nel corso degli anni scorsi, senza che fossero mai state adottate soluzioni risolutive.

“Abbiamo voluto dare una risposta concreta a una richiesta che arrivava da molti cittadini e frequentatori della spiaggia – prosegue l’assessore al Demanio Daniele Gaglioti –. Si trattava di una situazione che si trascinava da anni e che necessitava di un intervento deciso. Con questi lavori restituiamo dignità a un tratto di litorale molto apprezzato e utilizzato, migliorando i servizi e il livello di decoro urbano. La cura delle spiagge libere rappresenta una priorità per questa Amministrazione, perché sono spazi pubblici che devono essere accessibili, sicuri e accoglienti per tutti. Ringrazio per il prezioso lavoro svolto dall’Ufficio Demanio, il geometra Scrivanti, la signora Plicato e il signor Quagliata”.

L’intervento rientra nel più ampio programma di manutenzione e valorizzazione del litorale cerialese portato avanti dall’Amministrazione comunale in vista della stagione estiva. “I lavori – conclude Gaglioti -continueranno anche dopo l’estate, quando svolgeremo importanti interventi strutturali su alcuni tratti di litorale che presentano criticità, in modo da garantire un miglior servizio al pubblico”.

“Ringraziamo tutti i cittadini che hanno contribuito a segnalare le criticità presenti. Abbiamo ascoltato le loro richieste e siamo intervenuti – afferma il sindaco Marinella Fasano –. Continueremo a lavorare per migliorare la qualità degli spazi pubblici e offrire servizi sempre più efficienti a residenti e turisti”.