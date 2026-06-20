Ceriale piange Sofia Barberi: la giovane vittima del tragico schianto sull’Aurelia

Ceriale. Una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità di Ceriale. Non ce l’ha fatta Sofia Barberi, la giovane rimasta gravemente ferita nell’incidente avvenuto nella notte lungo la via Aurelia. Figlia dell’assessore comunale cerialese ai servizi sociali Barbara De Stefano, è deceduta all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure a causa delle gravissime lesioni riportate nello schianto.

Nata il 26 giugno 2003, avrebbe compiuto 23 anni tra pochi giorni. Lavorava al Caf di Ceriale.

La notizia ha rapidamente fatto il giro della cittadina, dove la famiglia è molto conosciuta. Da Asl2 è stato attivato un servizio di supporto psicologico per i familiari della giovane.

Resta ricoverata in condizioni gravissime l’amica Emma Brasca, che viaggiava con lei sulla moto coinvolta nell’incidente. La giovane è stata sottoposta a un intervento chirurgico dopo aver riportato lesioni molto serie agli arti.

Il dramma si è consumato intorno all’una di notte lungo la via Aurelia. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, la moto con a bordo le due ragazze si è scontrata con una Fiat 500. L’impatto è stato violentissimo e ha richiesto l’intervento dei soccorsi del 118, dell’automedica, della Croce Bianca di Albenga, della Croce Rossa di Ceriale, dei vigili del fuoco e dei carabinieri.

La strada è rimasta chiusa per diverse ore per consentire i rilievi e la ricostruzione della dinamica. Le indagini proseguono per chiarire con esattezza le cause e le responsabilità dell’incidente che ha spezzato la vita di una giovane ragazza e sconvolto l’intera comunità cerialese.

A seguito del gravissimo lutto l’Amministrazione comunale di Ceriale comunica che è stato rinviato il primo appuntamento del Ceriale Summer Festival, in programma questa sera in piazza della Vittoria con lo spettacolo di cabaret di Mauro Villata e Stefano Chiodaroli.

Alla famiglia e all’assessore Barbara De Stefano vanno le più sentite condoglianze da parte della redazione di IVG.it, dell’editore Matteo Rainisio, del direttore responsabile Andrea Chiovelli e del direttore editoriale Sandro Chiaramonti.