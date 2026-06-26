Ceriale, dopo l’addio a Sofia una speranza: Emma è fuori pericolo e lascia la rianimazione

Ceriale. La comunità di Ceriale si aggrappa alla speranza il giorno dopo l’ultimo saluto a Sofia Barberi. Dall’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, infatti, è arrivata la notizia che tutti aspettavano: Emma Brasca non è più in pericolo di vita.

La giovane, rimasta gravemente ferita nel tragico incidente stradale della scorsa settimana, ha mostrato costanti segni di miglioramento che hanno spinto i medici a sciogliere la prognosi e a disporre il suo trasferimento dal reparto di rianimazione a quello di medicina d’urgenza, dove continuerà il suo percorso di ripresa.

Una svolta positiva, arrivata a poche ore dal momento più doloroso: nella giornata di ieri (25 giugno), infatti, sono stati celebrati i funerali di Sofia, amica del cuore di Emma, deceduta proprio in seguito all’incidente.

Alle esequie, celebrate nella chiesa parrocchiale dei Santi Giovanni Battista ed Eugenio, hanno preso parte migliaia di persone, in un clima di commozione acuito dall’assenza forzata di Emma, alla quale sono state rivolte parole di incoraggiamento sia dai sacerdoti che dai familiari di Sofia nel corso della cerimonia.

La tragedia si era consumata lungo le strade di Ceriale (dove si è svolta anche una “passeggiata solidale” nei giorni scorsi) quando lo scooter a bordo del quale viaggiavano le due ragazze era stato colpito violentemente da una Fiat 500 guidata da una 19enne.

Un impatto micidiale, che aveva sbalzato Sofia ed Emma dal mezzo a due ruote, trasformando una normale serata tra amiche in un dramma insanabile.

A rendere la vicenda un caso di risonanza nazionale, sollevando un’ondata di indignazione generale, era stato il comportamento di una dei passeggeri dell’auto che, subito dopo l’incidente, aveva girato e pubblicato sui social un video shock intriso di ironia e totale indifferenza verso le vittime.

Un gesto degenerato in una dura condanna pubblica e culminata in un secondo filmato, in cui lo stesso ragazzo ha annunciato la sua partenza dall’Italia.

Ma, mentre proseguono indagini e accertamenti sull’accaduto, ancora intriso di polemiche, oggi ci si aggrappa alla notizia più importante: Emma ha superato il momento più buio. La strada della riabilitazione sarà lunga, ma il peggio sembra essere finalmente alle spalle.