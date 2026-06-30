Centrale 118, Pierfederici: “Nei prossimi giorni incontro in Regione con i sindaci del levante savonese”

Varazze. “Condivido la preoccupazione dei cittadini in merito allo spostamento della centrale operativa del 118 da Savona a Genova. La salute è un diritto fondamentale che tocca da vicino la vita di ogni persona. Tutelarla deve essere una priorità assoluta: è un tema troppo serio e delicato per essere strumentalizzato o ridotto a terreno di scontro politico e speculazione”. Lo ha dichiarato il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici.

“Proprio per questo, mi sono già attivato da tempo in prima persona, insieme con i sindaci di Albisola Superiore, Celle Ligure, Sassello e Stella, chiedendo un incontro con l’assessore regionale alla sanità e con tutti i consiglieri regionali in modo trasversale per chiarire i diversi aspetti dell’unificazione della centrale operativa 118 e portare le istanze delle nostre comunità. Il tavolo è già stato fissato e si terrà nei prossimi giorni”.

Pierfederici sottolinea: “Spesso l’azione amministrativa precede i tempi del clamore mediatico e può capitare che chi ha poca familiarità con la macchina istituzionale non riesca a tenere il passo con i fatti. Questa è un’iniziativa che rientra pienamente nelle funzioni e nelle prerogative del mio ruolo di sindaco, come prima autorità sanitaria locale, ed è nata dalla profonda convinzione che su una partita così cruciale sia fondamentale fare rete e muoversi uniti a tutela del territorio”.

“La nostra città ha peculiarità non solo geografiche, ma anche demografiche e turistiche che vanno considerate e analizzate a fondo, per salvaguardare la salute e il benessere di tutti i cittadini.”