Cengio, la compagnia teatrale “Due passi col comico” fa incetta di premi al Festival Taffarello

Cengio. “Due Passi Col Comico”, la compagnia attiva da oltre dieci anni che fa parte del Laboratorio Teatrale III Millennio, arricchisce il suo palmares aggiudicandosi tre premi su cinque al VII festival Nena Taffarello di Arenzano.

“È stato un risultato che ci ha dato moltissima soddisfazione e, per aver vinto il premio “Miglior Spettacolo, Nena Taffarello” siamo automaticamente finalisti al concorso dedicato alla regione Liguria “Le Tre Caravelle – commentano dal gruppo – Abbiamo partecipato all’annuale concorso con “Traviate”, per la regia di Francesca Cepollini. I nostri attori hanno portato a casa un meraviglioso risultato, aggiudicandosi i seguenti premi, oltre a quello citato: Attrice Protagonista: Lisa Nero e Miglior Spettacolo per il pubblico.

“Facciamo un grandissimo applauso ai nostri attori ed attrici per questa bellissima partecipazione e vittoria, in particolar modo per essersi aggiudicati il Premio “Miglior Spettacolo Nena Taffarello” che consente loro l’accesso alla finale del Concorso “FITA Liguria Le tre Caravelle” 2026. Ringraziamo in particolar modo l’organizzazione e lo staff del Teatro Strappato di Arenzano per la loro gentilezza e disponibilità, ma soprattutto per aver organizzato una bellissima rassegna teatrale tutta ligure. Tre volte grazie al pubblico che è venuto a sostenerci a teatro e che da anni ci segue sul territorio con i nostri spettacoli”, concludono dalla compagnia.