Cengio, la compagnia teatrale “Due passi col comico” fa incetta di premi al Festival Taffarello

Cengio. “Due Passi Col Comico”, la compagnia attiva da oltre dieci anni che fa parte del Laboratorio Teatrale III Millennio, arricchisce il suo palmares aggiudicandosi tre premi su cinque al VII festival Nena Taffarello di Arenzano.
“Facciamo un grandissimo applauso ai nostri attori ed attrici per questa bellissima partecipazione e vittoria, in particolar modo per essersi aggiudicati il Premio “Miglior Spettacolo Nena Taffarello” che consente loro l’accesso alla finale del Concorso “FITA Liguria Le tre Caravelle” 2026. Ringraziamo in particolar modo l’organizzazione e lo staff del Teatro Strappato di Arenzano per la loro gentilezza e disponibilità, ma soprattutto per aver organizzato una bellissima rassegna teatrale tutta ligure. Tre volte grazie al pubblico che è venuto a sostenerci a teatro e che da anni ci segue sul territorio con i nostri spettacoli”, concludono dalla compagnia.