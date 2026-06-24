Celle, prorogati al 17 luglio i lavori del cantiere Santa Brigida. Beltrame: “Scelta tecnica per ottimizzare i tempi complessivi dell’intervento”

Celle Ligure. Proseguiranno fino al prossimo 17 luglio i lavori del cantiere Santa Brigida a Celle Ligure. La decisione di prolungarli è stata presa dal Comune, in accordo con Anas e la ditta esecutrice. Ne dà notizia il sindaco, Marco Beltrame.

“È una una scelta tecnica che serve a ottimizzare i tempi complessivi dell’intervento. In questi giorni – aggiorna il primo cittadino – l’impresa sta completando la palificazione, la parte più delicata dell’opera, e procederà alla realizzazione del cordolo che collegherà i pali. Il cordolo necessita di un adeguato periodo di asciugatura e assestamento. Realizzarlo ora consentirà di sfruttare la pausa estiva per permetterne la completa maturazione, evitando così di dover riprendere i lavori dopo l’estate e fermarsi nuovamente per attendere i tempi tecnici necessari”.

Un prolungamento che permetterà “di recuperare tempo prezioso nelle fasi successive e di rendere più efficiente l’intero intervento. Avevo già anticipato che sarebbe stato necessario un po’ di pazienza da parte di tutti – sottolinea Beltrame – Comprendo i disagi che ogni cantiere può comportare, ma ritengo importante sottolineare che i lavori stanno procedendo in maniera lineare, senza particolari criticità e nel rispetto di tutte le cautele tecniche e di sicurezza previste”.