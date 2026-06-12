Celle Ligure, al torneo italmatch ospite d’onore la Pistoiese For Special: per un weekend di sport e inclusione

Celle Ligure. Celle Ligure è il Tennis Club Lavadore si preparano a vivere un fine settimana all’insegna dello sport, dell’inclusione e delle grandi emozioni.

Da venerdì sera, la cittadina ligure avrà l’immenso onore di ospitare i ragazzi della Pistoiese For Special, per una trasferta che promette di lasciare il segno nel cuore di tutti i partecipanti e del pubblico.

La Pistoiese For Special, Associazione senza scopo di lucro di Promozione Sociale promossa dalla FC Pistoiese, è un progetto di calcio sociale e inclusivo dedicato a bambini e ragazzi speciali. In pochissimo tempo, questa realtà è diventata un punto di riferimento per oltre 40 atleti con deficit cognitivi e per le loro famiglie, operando sotto la guida di istruttori qualificati, educatori e psicologi. Per questi splendidi ragazzi, il weekend ligure non sarà solo un appuntamento sportivo, ma un’avventura umana straordinaria: per la prima volta, infatti, dormiranno fuori casa, vivendo un’importante esperienza di autonomia e condivisione di gruppo.

Un progetto di vita, oltre che sportivo. La missione della squadra arancione va ben oltre il rettangolo di gioco. Il progetto promuove il “calcio integrato”, lanciando un messaggio chiaro e potente: il calcio può e deve essere uno strumento di crescita, relazione e appartenenza, totalmente accessibile a tutti. Scendere in campo per questi atleti significa vivere un’esperienza di inclusione reale, non simbolica, dove le differenze si trasformano in un’inestimabile ricchezza. Dalla stagione 2025-26, la FC Pistoiese promuove direttamente il progetto, facendo sentire i ragazzi parte attiva della grande famiglia del club.

I ragazzi vivranno due giorni ricchi di attività, pensati per unire divertimento, relax e agonismo. Venerdì sera l’arrivo a Celle Ligure e la sistemazione per la notte, un momento carico di emozione per la loro prima esperienza fuori casa. Sabato mattina dedicato allo svago con un meritato bagno in mare. Al pomeriggio (ore 17:00 circa) il momento clou della trasferta, con i ragazzi pronti ad allacciarsi gli scarpini e scendere in campo.

Per garantire a questi atleti la cornice di pubblico e il calore che meritano, gli organizzatori hanno predisposto un palcoscenico speciale: la loro partita si disputerà esattamente tra le due semifinali del Torneo Italmatch Celle Ligure di tennis che dal 1o giugno sta regalando spettacolo e sorprese, come la visita di Flavio Cobolli reduce dalla finalissima del Roland Garros. Questa scelta strategica permetterà al pubblico della prima partita di rimanere sugli spalti e godersi l’esibizione di questi atleti straordinari. L’organizzazione locale si dice profondamente onorata di poter accogliere il team e aspetta con trepidazione il loro arrivo.

Chiunque voglia assistere a una vera e propria festa dello sport è invitato a riempire le tribune sabato pomeriggio intorno alle ore 17:00. Un’occasione imperdibile per applaudire i ragazzi e ricordarci che il calcio non è solo competizione, ma anche relazione, empatia e solidarietà. “Vi aspettiamo numerosi per tifare insieme la Pistoiese For Special”, invita Sergio Iorio, presidente della Pistoiese e promotore del Torneo di Celle Ligure al fianco di Lorenzo e Francesco Vesalici.