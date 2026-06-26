Casella e Paola (Alassio di tutti): “Scuolabus scomparso al campo solare, chiediamo ripristino immediato”

Alassio. Jan Casella e Lorenza Paola, consiglieri comunali di “Alassio di tutti”, chiedono al Comune di ripristinare il servizio di scuolabus per il campo solare da casa a scuola (e ritorno) “prima annunciato e poi cancellato dall’amministrazione alassina”.

“Le famiglie alassine hanno iscritto i figli al campo solare e nel modulo era richiesto di indicare la fermata di salita e di discesa dallo scuolabus per raggiungere la scuola al mattino e per tornare a casa al pomeriggio”, spiegano Jan Casella e Lorenza Paola.

“Alla chiusura delle iscrizioni, però, i genitori hanno scoperto che il servizio di trasporto pubblico da casa a scuola, col relativo ritorno, è stato soppresso. È una decisione unilaterale del Comune, che mette in grave difficoltà famiglie dove spesso lavorano entrambi i genitori, talvolta alle prese con l’enorme carico di lavoro legato alla stagione estiva”, affermano i consiglieri comunali di opposizione.

“Chiediamo all’amministrazione comunale di ripristinare il servizio di scuolabus nel campo solare, in modo da venire incontro alle esigenze delle famiglie che, col loro lavoro, tengono in piedi il nostro tessuto economico e sociale”, è l’appello di Casella e Paola.