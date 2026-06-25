Casella (AVS): “Contrarietà totale all’inceneritore, in Liguria non serve né in Val Bormida né altrove”

Valbormida. “La nostra contrarietà alla realizzazione di un inceneritore è totale. Lo abbiamo sempre dimostrato coi fatti e ci siamo mossi concretamente contro questo impianto fin dal gennaio del 2025, quando ci furono le prime iniziative della giunta Bucci a sostegno di questo progetto”. Jan Casella, consigliere regionale di AVS, parteciperà questa sera all’assemblea pubblica ad Acqui Terme contro il progetto per la realizzazione di un inceneritore in Val Bormida.

“La battaglia contro l’inceneritore sta unendo tutti i sindaci della Val Bormida, i comitati, i cittadini e tutti coloro che vogliono un futuro per la Valle che non faccia rima con inquinamento. Ho partecipato alle assemblee popolari per informare la cittadinanza sui rischi di questo impianto, sia in Liguria sia in Piemonte, e stasera sarò a quella di Acqui Terme, in provincia di Alessandria”, dichiara Jan Casella.

“In Liguria, l’inceneritore non serve né in Val Bormida né altrove. Sarebbe sbagliato e immorale pensare di risolvere un problema regionale scaricando tutto il peso sulla Val Bormida, una terra che ha già pagato e paga tuttora un prezzo altissimo in termini di vite umane e ambiente. Abbiamo presentato numerosi atti in Consiglio Regionale contro questo progetto esortando Bucci, a più riprese, a fare marcia indietro. Continueremo il nostro impegno al fianco dei cittadini in difesa della salute, dell’ambiente e del futuro della Liguria”, sottolinea Jan Casella.

“La vera priorità – aggiugono il Coordinamento regionale Liguria e il Coordinamento provinciale di Genova di Alleanza Verdi Sinistra – è ridurre la quantità di rifiuto indifferenziato prodotta sul territorio. Raggiungere e superare gli obiettivi di raccolta differenziata fissati dalla normativa consentirebbe di diminuire i costi di trattamento, aumentare il recupero di materia e ridurre la dipendenza da impianti finali di smaltimento. Prima di discutere di nuovi impianti di incenerimento occorre inoltre ricordare che gran parte degli impianti previsti dal Piano regionale dei rifiuti non sono ancora stati realizzati. È su questi ritardi che sarebbe necessario concentrare l’attenzione, completando le infrastrutture indispensabili per una moderna gestione dei rifiuti fondata sull’economia circolare”.

“L’incenerimento rappresenta una soluzione costosa, inquinante e climalterante. Inoltre non chiude il ciclo dei rifiuti, come spesso viene sostenuto. Tra il 20 e il 30% dei rifiuti bruciati si trasforma infatti in ceneri che devono comunque essere conferite in discarica. Gli abitanti della Val Bormida conoscono bene questo problema: dal 2022 oltre 27.000 metri cubi di ceneri provenienti dall’impianto del Gerbido di Torino risultano stoccati in un capannone a Bragno. L’inceneritore non rappresenta quindi la soluzione al problema dei rifiuti e rischia anzi di trasformarsi in un’ipoteca sulle tasche dei contribuenti. Nei prossimi anni, infatti, gli impianti di incenerimento potrebbero essere inclusi nel sistema europeo ETS per la compensazione delle emissioni di CO₂, con conseguenti aumenti dei costi di gestione destinati inevitabilmente a ricadere su cittadini e imprese. Per questo AVS sostiene la proposta di legge regionale sull’economia circolare presentata dal centrosinistra, che punta a ridurre drasticamente la componente indifferenziata dei rifiuti attraverso il rafforzamento della raccolta differenziata, il recupero di materia, il riuso e il riciclo”.