Carta d’identità, non c’è più la scadenza del 3 agosto: il Consiglio dei ministri proroga la validità di quelle cartacee

Savona. L’addio alla carta d’identità cartacea slitta. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri del 16 giugno che ha deciso per la proroga, probabilmente per venire incontro alle esigenze dei cittadini che in questi giorni stanno affollando gli uffici anagrafe di tutta Italia.

Nei mesi scorsi il governo aveva fissato il passaggio obbligatorio alla Carta d’Identità elettronica (Cie) al 3 agosto. Martedì, invece, la nuova disposizione che stabilisce che le carte d’identità cartacee saranno valide fino alla naturale scadenza. Ma solo per determinate finalità.

A fronte di quanto comunicato dal governo, l’Amministrazione comunale di Savona desidera fornire alcune informazioni utili ai cittadini, nell’ottica di favorire scelte consapevoli e una corretta programmazione delle richieste. Innanzitutto si rammenta che il documento di carta dal 3 agosto 2026, non potrà comunque avere validità all’estero.

“Inoltre va considerato che è in corso una transizione graduale che ha l’obiettivo di rendere la CIE lo strumento di identità digitale unico, portando a un superamento definitivo della SPID. Ottenere tempestivamente la CIE significa ottenere uno strumento sicuro e privo di costi aggiuntivi, a differenza della SPID, per la quale alcuni gestori prevedono un canone annuo. La Carta d’Identità Elettronica offre, infatti, maggiori garanzie sotto il profilo della sicurezza, riduce il rischio di contraffazioni e consente l’accesso ai principali servizi digitali della Pubblica Amministrazione. Attraverso la CIE è possibile identificarsi online in modo semplice e sicuro per utilizzare i servizi dello Stato, dell’INPS, dell’Agenzia delle Entrate, del Fascicolo Sanitario Elettronico e di molte altre piattaforme pubbliche”.

Per questo motivo, pur nel rispetto delle nuove indicazioni nazionali, il Comune invita i cittadini “a proseguire gradualmente nella sostituzione dei documenti cartacei, evitando di concentrare le richieste negli ultimi periodi di validità dei documenti stessi”.

Negli ultimi mesi l’Amministrazione e gli uffici comunali hanno affrontato un notevole incremento delle domande, passando da circa 8.000 carte d’identità rilasciate annualmente a punte di oltre 2.000 richieste mensili. Per rispondere a tale esigenza sono stati ampliati gli sportelli e aumentati gli appuntamenti disponibili, consentendo a migliaia di cittadini di ottenere il nuovo documento.

“Questo importante risultato – afferma l’Assessore ai Servizi Demografici, Gabriella Branca – è stato possibile grazie sia all’impegno del personale comunale sia alla collaborazione della cittadinanza, che ha aderito con senso di responsabilità alla campagna di rinnovo e sostituzione dei documenti. Programmare per tempo il rilascio del documento contribuisce pertanto a mantenere efficiente il servizio a beneficio di tutti. L’obiettivo rimane quello di accompagnare gradualmente la comunità verso l’utilizzo di uno strumento che rappresenta non solo un documento di riconoscimento più sicuro, ma anche una vera e propria chiave di accesso ai servizi digitali del presente e del futuro, in linea con il processo di innovazione e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione”.

Proprio per agevolare chi deve ancora effettuare il passaggio alla Carta d’Identità Elettronica e per continuare a garantire un servizio efficiente, il Comune ha deciso di ampliare ulteriormente la disponibilità degli appuntamenti nelle prossime settimane. Viene, infatti, aggiunta la fascia oraria su appuntamento dalle 13.30 alle 16.30 il lunedì e il mercoledì e il giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30.

Resta sempre la possibilità dell’accesso libero (senza prenotazione) il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il martedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30.