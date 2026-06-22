Carcarese, ecco bomber Teddy Akkari: “Dimostrato forte interesse, molto stimolanti i derby contro la Cairese”

Carcare. Rinforzo importante per il reparto offensivo della Carcarese che accoglie tra i suoi tesserati il bomber Sedki Akkari (1991).

Attaccante da 120 gol in carriera, Akkari ha vestito, tra le altre, la maglia della Sestrese dove ha totalizzato più di 40 reti in due campionati. Nelle ultime due stagioni ha militato nel Celle Varazze, dove è stato determinante sia nella vittoria del campionato di Eccellenza segnando 8 gol, molti dei quali decisivi, sia nella prestigiosa salvezza ottenuta lo scorso anno in Serie D.

“La società mi ha dimostrato un forte interesse e questo è stato fondamentale nella mia scelta di venire a Carcare, dove so di trovare un club serio – dichiara Akkari – Inoltre quest’anno si giocheranno i derby con la Cairese e questo non fa altro che rendere l’atmosfera ancora più bella e calda, un aspetto sicuramente per me molto stimolante”

“Bomber Akkari non ha bisogno di presentazioni. Appena abbiamo capito che c’era la possibilità concreta di portarlo da noi, abbiamo cercato di chiudere la trattativa nel minor tempo possibile, perché riteniamo nelle ultime stagioni a Celle abbia dimostrato di essere ancora uno dei migliori attaccanti del comprensorio – commenta il vicepresidente e direttore sportivo Edoardo Gandolfo -. Dal punto di vista tecnico e fisico va a integrarsi al meglio nel nostro reparto offensivo. Ma il suo arrivo è importante anche sotto un altro aspetto: Teddy è un giocatore con personalità e leadership, una figura che volevamo inserire nel gruppo dopo la perdita di ragazzi importanti nello spogliatoio, i quali hanno deciso di interrompere il loro percorso da calciatori e altri che hanno compiuto scelte meno ambiziose. Crediamo che, oltre al valore in campo, possa darci tanto anche a livello umano e di spogliatoio, portando mentalità, entusiasmo e quella presenza che in un campionato tosto ed equilibrato come l’Eccellenza che andremo ad affrontare, potrà fare la differenza”.

“L’ASD Carcarese ringrazia il Celle Varazze per aver acconsentito ad ufficializzare la notizia prima del 1° luglio”, scrive il club.