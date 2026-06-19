Carcare, un nuovo fibroscopio per l’ambulatorio otorinolaringoiatrico del Distretto delle Bormide

Carcare. Da alcuni mesi, presso l’ambulatorio otorinolaringoiatrico del Distretto delle Bormide (sito in via del Collegio 18 a Carcare), è entrato in funzione un nuovo fibroscopio Olympus ENF-GP2.

L’apparecchiatura di ultima generazione è stata acquisita da Asl2 grazie a una generosa donazione da parte di Artigo, nota azienda con sede a Cairo Montenotte.

Il nuovo strumento permette allo specialista otorinolaringoiatra di eseguire indagini fibroscopiche sulle vie aeree superiori direttamente a Carcare, quando ritenuto necessario. Questa novità offre un doppio vantaggio: evita ai pazienti del territorio di doversi recare all’ospedale di Savona per l’esame, e contribuisce attivamente alla riduzione delle liste d’attesa per questa tipologia di prestazioni.

Il direttore del Distretto delle Bormide, Luca Corti, ha espresso il proprio sincero ringraziamento all’amministratore delegato di Artigo di Cairo Montenotte, Luca Pedrazzi, sottolineando il profondo valore etico del gesto: “Qualsiasi donazione volta al miglioramento di una struttura sanitaria non è un ‘regalo’ fatto alla struttura stessa o ai medici e infermieri che vi lavorano, i quali sono comunque felici di beneficiare di un salto di qualità strumentale. Queste donazioni sono in realtà rivolte direttamente ai cittadini, che sono i veri beneficiari finali dell’utilizzo dell’oggetto. Nel caso specifico parliamo del miglioramento della diagnostica ORL, ma si tratta di un principio universale che vale per ogni tipo di donazione alla sanità pubblica”.