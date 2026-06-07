Carcare investe nello sport, in arrivo nuovi impianti per pickleball, arrampicata e beach volley 

Carcare. “Il Comune di Carcare continua a investire sul futuro dei giovani, delle associazioni e di tutti gli appassionati di sport – afferma il sindaco Rodolfo Mirri – Dopo i recenti interventi di manutenzione straordinaria – che hanno visto l’installazione della nuova caldaia e la riqualificazione degli spogliatoi del Campo “C. Corrent”, l’impermeabilizzazione del tetto del Palazzetto dello Sport e il rinnovo dell’illuminazione alla Bocciofila – facciamo un altro grande passo avanti”.

E prosegue: “Con uno stanziamento di oltre 300 mila euro, prende ufficialmente il via un importante piano di ampliamento e manutenzione straordinaria dei nostri impianti sportivi”.

Nel dettaglio, nelle Aree esterne del Palazzetto “S. Ticineto” si aggiungeranno due nuovi Campi da pickleball, lo sport del momento che arriva finalmente a Carcare, e una innovativa parete di arrampicata esterna professionale, per gli amanti del climbing e per dare una nuova casa alla Vertikarcare.

Molto atteso anche il campo da beach volley e, in alternativa, un’area attrezzata per il caliathenics.

Allo Stadio “Candido Corrent” sono invece previsti l’Impermeabilizzazione completa della tribuna coperta con guaina bituminosa e un restyling totale dell’ingresso spettatori per renderlo più accogliente e sicuro.

Lavori anche alla Bocciofila comunale con interventi di manutenzione ad una porzione del tetto e risolvere i problemi di infiltrazioni.

“Più spazi per lo sport significano più socialità, salute e vita per il nostro paese. Non semplici promesse, ma investimenti concreti che cambiano il volto di Carcare”, conclude Mirri.