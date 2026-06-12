Carcare, il gruppo di minoranza: “Aree giochi periferiche abbandonate e pericolose”

Carcare. “Non solo il cimitero, ma anche le aree giochi per i bambini nelle zone periferiche del paese sono abbandonate e pericolose”.

Il gruppo di minoranza “Insieme per Carcare” interviene per sollecitare l’Amministrazione comunale ad occuparsi anche dei parchi più decentrati, dove “oltre all’erba alta e all’incuria ci sono attrazioni rotte e mai sostituite che rappresentano un rischio per i piccoli utenti”, sottolinea il capogruppo Alessandro Ferraro.

Nello specifico, l’opposizione si riferisce all’area di Vispa e a quella di Niprati. Ma non manca un affondo nemmeno per il cimitero comunale. “A parte il periodico sfalcio dell’erba, non ci sono manutenzioni specifiche per far sì che il camposanto risulti decoroso. Non è possibile vedere spesso disordine e noncuranza in un luogo così sensibile, basterebbe ad esempio effettuare operazioni mirate e controllate con prodotti diserbanti per eliminare le piante infestanti”, conclude Ferraro.