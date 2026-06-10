Carcare, Alessia Brusoni del Liceo Calasanzio vince il concorso letterario “Nuovi talenti”

Carcare. Il 31 maggio si è tenuta la premiazione del concorso “Nuovi Talenti” promosso dal Comune di Ospedaletti e realizzato in collaborazione con Antea Edizioni.

L’iniziativa, rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, nasce con l’obiettivo di valorizzare le capacità narrative e fornire visibilità alle nuove voci della narrativa italiana, offrendo ai partecipanti la possibilità di vedere pubblicato il proprio racconto in un’antologia dedicata ai giovani autori.

Per questa prima edizione il tema scelto è stato il giallo-thriller, un omaggio ad Agatha Christie, considerata la regina del romanzo poliziesco, nel cinquantesimo anniversario della sua scomparsa. Ai concorrenti è stato richiesto di realizzare un racconto originale e inedito, capace di coniugare suspense, creatività e qualità della scrittura. La giuria, composta da professionisti del settore editoriale, giornalistico e letterario, ha valutato gli elaborati sulla base della creatività, della coerenza narrativa e dello stile espressivo, selezionando le opere vincitrici.

La dirigente del liceo Calasanzio di Carcare, Maria Morabito, evidenzia l’importanza di tali iniziative ed è onorata di annunciare che tra le vincitrici figura Alessia Brusoni, studentessa della classe 5E del liceo linguistico, che ha accolto il riconoscimento con grande soddisfazione.

“Penso profondamente che la cultura rappresenti uno degli strumenti più importanti per la crescita di una persona e di un’intera società, non è un caso che la nostra Costituzione le attribuisca un ruolo centrale”, riporta Alessia che scrive sin da quando era poco più che bambina e partecipa già da qualche anno a concorsi a tema letterario con molta soddisfazione. Il suo racconto “La calendula” è stato premiato da Vanessa Donzelli, ideatrice del concorso, e dall’assessore alla cultura del comune di Ospedaletti Simona Cecchetto.

“Ad Alessia, di cui siamo molto fieri per questo riconoscimento data l’ormai rara passione per la scrittura nei giovani della sua età, vanno le nostre congratulazioni e l’incoraggiamento a proseguire in questa direzione finchè a guidarla sarà il piacere di scrivere”.