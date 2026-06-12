Carabinieri e grande distribuzione insieme contro le truffe: al via la campagna informativa nei centri commerciali savonesi

Provincia. I Carabinieri del Comando Legione “Liguria”, in collaborazione con i punti vendita delle principali catene di distribuzione, hanno intrapreso un percorso congiunto di sensibilizzazione sul fenomeno criminale, sempre più diffuso, delle truffe.

Le truffe sono divenuti eventi molto diffusi, che prendono di mira chiunque, di qualsiasi età, istruzione ed educazione, ma soprattutto le persone più fragili o anziane, lasciando in loro dei segni indelebili. Oltre al danno economico e al trauma psicologico dell’invasione del proprio spazio, le vittime subiscono, infatti, anche il senso di colpa di essere stati raggirati. I truffatori approfittano proprio della sensibilità emotiva e della fragilità fisica delle vittime per conquistarne la fiducia, con i metodi più disparati.

Proprio per combattere questo deprecabile fenomeno, l’Arma dei Carabinieri ha da tempo intrapreso diverse azioni di sensibilizzazione, rivolgendosi alla popolazione mediante video informativi, famoso quello realizzato con la collaborazione del “nonno d’Italia” Lino Banfi, nonché con conferenze ed incontri con la popolazione e con campagne di volantinaggio nei luoghi maggiormente frequentati dalla cittadinanza.

È da questa realtà, purtroppo sempre più diffusa e trasversale, che nasce il progetto promosso dall’Arma dei Carabinieri della Liguria, in collaborazione con i punti vendita delle principali catene di distribuzione.

L’iniziativa si svolgerà nei giorni 12, 13 e 14 giugno, e trasformerà i centri commerciali in uno spazio di ascolto, dialogo e servizio alla comunità. All’ingresso dei punti vendita interessati, infatti, saranno presenti desk informativi, presidiati da militari dell’Arma dei Carabinieri, che distribuiranno materiali dedicati e forniranno indicazioni pratiche sui comportamenti corretti da adottare in caso, ad esempio, di telefonate sospette, SMS fraudolenti, richieste anomale di denaro o tentativi di phishing, ecc..

I punti vendita della provincia di Savona interessati dall’attività sono: