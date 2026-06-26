  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Commento

Caporalato nel cantiere della diga di Genova, Cgil: “Per la cultura della legalità e la tutela dei diritti servono fatti non frasi di circostanza”

“L’accaduto conferma quanto sostenuto da tempo ovvero, che nelle grandi opere, assistiamo a fenomeni di sfruttamento che esplicitano una scarsa attenzione soprattutto delle committenze"

Nuova diga Vado

Vado Ligure. “La notizia dell’arresto di alcuni accusati di attività di intermediazione illecita nell’ambito delle lavorazioni a Vado per la costruzione dei cassoni destinati alla nuova diga foranea del Porto di Genova, è una notizia che allarma ma che non sorprende. Come spesso denunciato dal sindacato, attività illegali e pesanti irregolarità si manifestano nell’ambito di flussi importanti di manodopera anche nel perimetro di investimenti pubblici. È il caso dell’azienda all’interno del Porto di Vado dedicata alla costruzione dei cassoni destinati al riempimento della nuova Diga Foranea del Porto di Genova che aveva visto crescere esponenzialmente i propri occupati nell’ambito di pochi mesi.”. Lo dichiarano la Fillea Cgil Savona e Liguria, Cgil Genova, Savona, Cgil Liguria.

“Lo scorso maggio però la committenza Fincosit aveva rescisso il contratto e le prime drammatiche conseguenze si sono avute sui 127 edili indiani e pakistani occupati. La Fillea Cgil aveva chiesto l’intervento dell’autorità pubblica per fare luce sulla vicenda prendendo in carico i lavoratori a partire dalla verifica delle corrette retribuzioni denunciate in Cassa edile. Inoltre ha organizzato prima un incontro per l’intesa – ancora non raggiunta – per l’ammortizzatore sociale e quindi un presidio il 22 maggio sotto la Regione per avere rassicurazioni sulla ricollocazione. Nonostante le rassicurazioni del Presidente Bucci gli edili oggi attendono ancora il pagamento delle retribuzioni e un nuovo impiego”.

“In attesa che la magistratura faccia il suo corso, e al di là delle conseguenze della drammatica vicenda anche rispetto ai risvolti sui permessi di soggiorno, è necessario che istituzioni e imprese sostengano la cultura della legalità non a parole ma con gesti concreti”.

“L’accaduto conferma quanto sostenuto da tempo ovvero, che nelle grandi opere, assistiamo a fenomeni di sfruttamento che esplicitano una scarsa attenzione soprattutto delle committenze. In questo momento riteniamo fondamentale e prioritaria la tutela dei lavoratori per garantire il mantenimento del titolo di soggiorno. Siamo in presenza probabilmente di vere e proprie reti specializzate nella intermediazione e nello sfruttamento di manodopera con una legge Bossi-Fini che supporta queste pratiche. Gli Enti, che hanno erogato i falsi attestati, vanno cancellati dai soggetti abilitati alla formazione, da tempo lo chiediamo al Governo”, è quanto afferma il segretario generale della Fillea Cgil Antonio Di Franco intervenuto sulla vicenda.

La Fillea Cgil garantirà assistenza ai lavoratori in ogni sede.

leggi anche
cassone diga
Commento
Caporalato nel cantiere della diga di Genova, il Pd: “Bucci spieghi cosa sta accadendo o si faccia da parte”
carabinieri
Punjabi
Controlli dei carabinieri in porto a Vado, caporalato nel cantiere della diga di Genova: arrestate 8 persone, sequestrati 277mila euro
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.